Без полиции не обошлось: принц Эндрю снова попал в громкий скандал

По информации СМИ, герцог Йоркский использовал псевдоним «Эндрю Инвернесс», когда в 2002 году основал бизнес Naples Gold Limited с магнатом спортивной розничной торговли Йоханом Элиашем, пишет Фокус.

Теперь Грэм Смит, исполнительный директор Republic, антимонархической группы, подал жалобу в Скотленд-Ярд, чтобы обвинить принца в использовании ложной информации в документах, поданных в Companies House.

Эндрю использовал псевдоним для четырех компаний, зарегистрированных в Companies House. Считается, что псевдоним произошел от одного из его менее известных титулов, графа Инвернесса, который ему подарила Елизавета II в 1986 году, когда ее сын женился на Саре Фергюсон.

«Очевидная подача ложной информации в Companies House может показаться незначительной, но Великобритания сталкивается с серьезными проблемами мошенничества, совершаемого таким образом. Хотя здесь не утверждается о таком мошенничестве, Эндрю, безусловно, должен отвечать самым высоким стандартам», - додчеркнул Смит.​

Тем временем выяснилось, что фирма, управляющая частными инвестициями Эндрю, закрылась. Urramoor limited, которую он «значительно контролировал», подала заявку на исключение и роспуск.

Это произошло всего через год после того, как инвестиционная компания была спасена таинственным донором. Urramoor, которая имела убытки в 208 000 фунтов стерлингов, каким-то образом получил финансирование в размере 210 000 фунтов стерлингов в форме невыкупаемых акций в декабре 2023 года.

В течение финансового года до 31 марта 2024 года сумма наличных денег в кассе и на банковском счете фирмы сократилась вдвое, с 454 979 фунтов стерлингов до 220 990 фунтов стерлингов. Решение о закрытии Urramoor было подписано директором компании Артуром Ланкастером 3 января. Однако так и осталось в секрете, на что использовали деньги или кому их выплатили.