«Было бы хорошо, если бы мужчины, имея возможность, проверяли свое здоровье. У нас есть один вид рака, которого нет у женщин, и мы должны быть очень бдительны в этом отношении!» - сказал режиссер Эльмо Нюганен в передаче Ringvaade.
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Режиссер Эльмо Нюганен о новом диагнозе: «Это, конечно, был шок, но я как-то неожиданно оказался к этому готов»
«Когда мы слышим что-то о ком-то, мы часто не знаем всей правды и боимся спросить. А при встрече не уверены, стоит ли задавать вопросы. Человек сам не знает, как начать говорить об этом. Чтобы избежать ненужного молчания или одиночества, я решил рассказать», - объяснил режиссер.