Режиссер Эльмо Нюганен о новом диагнозе: «Это, конечно, был шок, но я как-то неожиданно оказался к этому готов»

«Было бы хорошо, если бы мужчины, имея возможность, проверяли свое здоровье. У нас есть один вид рака, которого нет у женщин, и мы должны быть очень бдительны в этом отношении​!» - сказал режиссер Эльмо Нюганен в передаче Ringvaade.