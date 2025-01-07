Принц Уильям и Кейт Миддлтон не только выполняют многочисленные королевские обязанности, но и воспитывают сразу троих детей - 11-летнего Джорджа, 9-летнюю Шарлотту и 6-летнего Луи. В этом нелегком деле им уже десять лет помогает опытная няня Мария Тереза Туррион Борралло.
Стало известно, какие слова Кейт Миддлтон запрещает няне произносить при детях
Как пишет Daily Record, принцесса Уэльская придерживается некоторых строгих правил королевского протокола. Например, она запретила няне произносить некоторые слова при сыновьях и дочери.
Борралло нельзя использовать слово «секс». Кроме того, королевских отпрысков запрещено называть «малышами» и «малышками». По мнению Миддлтон, к детям нужно обращаться исключительно по имени, чтобы подчеркивать их достоинство и индивидуальность.
«Когда Кейт появляется на публике с детьми, видно, что она очень практичная мама. У нее близкие отношения с Марией, и они работают вместе, чтобы создать благоприятные условия для детей», - цитирует The Sun автора пособия «Няня в книге» Луизу Херен.