Жена Брюса Уиллиса обратилась к его экс-супруге Деми Мур

Эмма Хеминг-Уиллис поздравила Деми Мур после того, как актриса в ночь на 6 января 2025 года получила свой первый «Золотой глобус». Обращение жена Брюса Уиллиса опубликовала в Instagram.

Бывшая возлюбленная Брюса Уиллиса получила награду за лучшую женскую роль в фильме - мюзикле или комедии - за съемку в фильме «Субстанция».

А Эмма, которая с 2009 года замужем за бывшим мужем Деми, публично поздравила победительницу.

Хеминг поделилась снимком, на котором Деми Мур идет в своем платье, написав: «Мы тут кричим!»

У Деми Мур от Брюса Уиллиса есть три дочери - 36-летняя Румер, 33-летняя Скаут и 30-летняя Таллула, и они также поздравили звездную маму.

Брюс женился на актрисе Деми Мур в 1987 году, но пара развелась в 2000 году. Деми нашла любовь с младшим актером Эштоном Кутчером (с которым она развелась в 2011 году), а Брюс позже влюбился в английскую модель и актрису Эмму Хеминг, которая почти на 25 лет моложе звезды «Крепкого орешка».

Однако Брюс, Деми и Эмма остались друзьями ради своих детей.

Тем временем Брюс и Эмма стали родителями дочери Мейбл в 2012 году. Через два года у них родилась Эвелин.

Выиграв свой первый «Золотой глобус», Деми Мур вышла на сцену под бурные аплодисменты гостей и призналась: «Вау, я действительно этого не ожидала».

«Я сейчас просто в шоке. Я делаю это давно, более 45 лет, и это первый раз, когда я выиграла что-то как актриса», - сказала звезда.