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Пациентам Маардуской больницы почти месяц не удается пройти обследование: «Это какой-то замкнутый круг!»

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Рентген. Иллюстративный снимок.
Рентген. Иллюстративный снимок. Фото: Shutterstock

В Маарду уже третью неделю не функционирует единственный в городе рентгеновский аппарат, из-за чего пациенты оказываются в замкнутом круге: семейный врач, который не знает о поломке, отправляет сделать снимок в больницу, а в учреждении говорят ехать в Таллинн.

В редакцию обратилась Ольга, которая рассказала о своей проблеме с единственным рентгеновским аппаратом в городе Маарду.

Женщина отправилась на консультацию в Маардуский центр семейных врачей. «Из-за моих проблем с ногами, семейный врач выписал мне направление на рентген в больницу Каллавере, поскольку единственный аппарат в городе находится именно там»​, - начала свой рассказ Ольга.

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