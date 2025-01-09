В Маарду уже третью неделю не функционирует единственный в городе рентгеновский аппарат, из-за чего пациенты оказываются в замкнутом круге: семейный врач, который не знает о поломке, отправляет сделать снимок в больницу, а в учреждении говорят ехать в Таллинн.
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Пациентам Маардуской больницы почти месяц не удается пройти обследование: «Это какой-то замкнутый круг!»
В редакцию обратилась Ольга, которая рассказала о своей проблеме с единственным рентгеновским аппаратом в городе Маарду.