Пациентам Маардуской больницы почти месяц не удается пройти обследование: «Это какой-то замкнутый круг!»

В Маарду уже третью неделю не функционирует единственный в городе рентгеновский аппарат, из-за чего пациенты оказываются в замкнутом круге: семейный врач, который не знает о поломке, отправляет сделать снимок в больницу, а в учреждении говорят ехать в Таллинн.