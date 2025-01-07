ВЫ ГОТОВЫ? Осенью на Певческом поле в течение десяти дней пройдет «Октоберфест»!

Мероприятие, которое будет проходить с 29 сентября по 5 октября, по словам организаторов, станет настоящим праздником урожая, каким и должен быть «Октоберфест»: с уличной едой, шатром на 1600 мест, аттракционами и большим колесом обозрения из Германии.

Вход на «Октоберфест» будет бесплатным, но места в шатре можно будет забронировать за отдельную плату для себя или своей компании. Количество мест ограничено, а билеты будут продаваться также в соседних странах.

Шатер «Октоберфест» - это огромный ресторан, в котором будут работать около 100 официантов и 60 поваров. В большой палатке будут выступать артисты из Эстонии и других стран, чтобы гости могли подпевать. Традиционные блюда и напитки «Октоберфест», представленные в меню, будут предлагаться эстонскими производителями.

Аналогичная палатка будет установлена и в Таллинне. Фото: Erakogu

«Поскольку я занимаюсь организацией фестивалей и туров с аттракционами уже 30 лет, пришло время привезти в Эстонию и самый популярный народный праздник - "Октоберфест"», - сказал один из организаторов Лаури Вийкна.

«Основываясь на своем опыте, я считаю, что настоящий "Октоберфест"​ должен длиться минимум десять дней и там должен быть бесплатный вход», - добавил известный в Германии организатор Альфред Гайслер, который также является владельцем большого колеса обозрения и множества аттракционов. Он отвечает за то, чтобы все реквизиты и техника были доставлены из Германии.