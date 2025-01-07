Первая жена Яниса Тиммы: «Жизнь меня снова проверяет. Приходится выпрыгивать из очередной эмоциональной ямы»

«Человек должен сам дойти до точки, чтобы понять, что это нехорошо… Потому что он не может слышать других. Любой, кто что-то говорил… Меня отрезали… Вот почему рядом больше никого не было. Я смотрела, как все разваливается за эти пять лет. В нашем последнем разговоре я сказала то же самое… "Но ты меня больше не слышишь…" Вот как это работает. Каждый раз, когда я хожу в церковь, я молюсь, чтобы он выбрался из этого ада, из чего он публично сделан, как какой-то одержимый, больной и так далее. Это совсем не тот человек, которого я знала раньше. Я знаю так много информации, хочется блевать… Через что он прошел», - делилась она.