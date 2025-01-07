Трагическая смерть экс-возлюбленного Анны Седоковой потрясла многих, в том числе и его первую жену. Сана до сих пор не может смириться с уходом 32-летнего Яниса Тиммы.
Первая жена Яниса Тиммы: «Жизнь меня снова проверяет. Приходится выпрыгивать из очередной эмоциональной ямы»
До знакомства с Анной Седоковой Янис был женат на Сане Оши. Латвийская модель родила возлюбленному сына Кристиана, но в 2019 пара рассталась - тогда же стало известно о связи баскетболиста с певицей.
Отношения оказались непростыми: Анна и Янис то сходились, то расходились. Однако последняя ссора оказалась роковой - спортсмен покончил с собой. Исполнительница оказалась в больнице с нервным срывом и не смогла проводить баскетболиста в последний путь, возле гроба плакала его первая жена.
Сана по сей день скорбит о смерти бывшего мужа и не может смириться с утратой. Она признается, 2024-й выдался очень тяжелым и постоянно проверял ее на прочность.
«Ужасный год. Что-то постоянно выбивало меня из равновесия. Жизнь меня снова проверяет, приходится выпрыгивать из очередной эмоциональной ямы. Вчера в рамках коллаборации я познакомилась с тремя людьми. Так совпало, что все трое потеряли своих отцов. К сожалению, это жизнь.
Никто из нас не находится в безопасности. Цените своих близких, не будьте равнодушными и никогда не держите злобы. Все обиды и споры нужно разрешать. Никогда не знаешь, что будет завтра», - рассуждает она на личной странице в соцсетях.
Напомним, после трагедии Оши рассказывала, что во время романа с Седоковой Тимма отдалился ото всех, кто когда-то был ему близок. Сана утверждает, что в новых отношениях спортсмен кардинально изменился и ему приходилось очень непросто.
«Человек должен сам дойти до точки, чтобы понять, что это нехорошо… Потому что он не может слышать других. Любой, кто что-то говорил… Меня отрезали… Вот почему рядом больше никого не было. Я смотрела, как все разваливается за эти пять лет. В нашем последнем разговоре я сказала то же самое… "Но ты меня больше не слышишь…" Вот как это работает. Каждый раз, когда я хожу в церковь, я молюсь, чтобы он выбрался из этого ада, из чего он публично сделан, как какой-то одержимый, больной и так далее. Это совсем не тот человек, которого я знала раньше. Я знаю так много информации, хочется блевать… Через что он прошел», - делилась она.
Напомним, Сана не единственная, кто винит певицу в случившемся. Друг баскетболиста Марк Пугачев придерживается похожего мнения.
«Не хочешь рассказать, как мать приехала в Майами к вам на отдых, а потом ты вынудила Яниса отселить маму в отель, при этом создала искусственную ссору между сыном и мамой. А как при любом проявлении любви к сыну и матери ты манипулировала и закатывала истерики, мол, Янис ты их любишь больше, чем меня?!» - негодовал он.