ФОТО 27-летняя Хлоя Грейс Морец объявила о помолвке со своей девушкой

Радостной новостью знаменитость поделилась в своем Instagram. Актриса подводила итоги ушедшего года. На одном из фото Хлоя показалась со своей избранницей, моделью Кейт Харрисон. Парочка позирует на побережье, держа друг друга за руки. На безымянном пальце влюбленные демонстрируют свои обручальные кольца с крупным драгоценным камнем.

«Так благодарна за то, что 2024 год принес. Люди, места, наши семьи, наше здоровье, наша любовь. Желаю всем мирного начала нового года», - поделилась артистка.

Отметим, что в ноябре 2024 года Хлоя Грейс Морец совершила каминг-аут и призналась, что является представителем ЛГБТ-сообщества. Оказалось, что уже долгое время актриса находится в отношениях. С 2018 года она встречается с моделью Кейт Харрисон.