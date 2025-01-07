ФОТО Баня, семечки, селедка: Ирина Шейк показала необычный торт, который друзья подарили ей на день рождения

Так, сам торт выполнен в виде бани, и на его разных уровнях расположены сама Ирина (точнее, изображающая ее фигурка), а также соленые огурцы и помидоры, селедка с картошкой и семечки.

«Торт на день рождения от друзей, которые очень хорошо меня знают», - подписала Ирина фотографию торта, которую опубликовала в своих соцсетях.

Скриншот публикации Ирины Шейк в Instagram. Фото: Kuvatõmmis/Instagram

Многие знаменитые друзья супермодели уже успели публично ее поздравить, но особенно отличился Риккардо Тиши.

50-летний итальянский модельер опубликовал в Instagram серию фотографий Ирины и написал: «За этими чарующими глазами и красотой хамелеона, которая всех завораживает, мне посчастливилось встретить удивительную вселенную, созданную из чистоты, преданности, щедрости и невероятного сердца настоящего друга. Это особенный день, который я могу отпраздновать с тобой и назвать тебя моей семьей. С днем рождения, королева, люблю тебя».