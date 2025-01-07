ФОТО Данила Козловский отправился на отдых с известной актрисой

Недавно Козловский опубликовал трогательный снимок с дочерью, которая вместе с матерью - актрисой Ольгой Зуевой - живет в США. Наладил ли он отношения с актрисой и живут ли они теперь вместе, задавались пользователи Сети.

Вчера же актер поделился снимком, сделанным в Африке у знака границы Лимпопо - одной из провинций Южно-Африканской Республики.

Данила Козловский. Фото: Kuvatõmmis/Instagram

Похожим снимком на своей странице в Instagram поделилась российская актриса Оксана Акиньшина. Сразу ясно, что артисты проводят отпуск вдвоем.

Оксана Акиньшина. Фото: Kuvatõmmis/Instagram

Известно, что отношения актеров закрутились во время съемок фильма «Чернобыль», в котором они играли главные роли. Долгое время актрису не видели вместе с Козловским. Вследствие этого многие предполагали, что они разорвали отношения.

Данила уже более двух лет не работает в России, гастролируя со своим моноспектаклем «Frank» по другим странам. В то же время Оксана активно снимается в Москве.

В конце декабря Козловский вернулся в Москву и появился в ГУМе. Данила опубликовал в соцсети видео и спросил: «А где все?». Возможно, актер приехал в Россию, чтобы всместе Акиньшиной вдвоем отправиться в Африку.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Акиньшина в интервью журналу Sobaka.ru заявила, что российскую киноиндустрию «откинуло в 1990-е годы». Она выразила сожаление по поводу того, что у России не получилось стать «единым целым» с остальным миром в этой сфере.

«По сравнению с европейским и американским рынками, после февраля этого года нас откинуло в 1990-е. Это дико обидно, ведь мы были в шаге от того, чтобы стать относительно единым целым с мировой индустрией. С нами сотрудничали крупные международные платформы, уровень контента, который российские стриминги научились делать, был очень хорошим. Столько потрачено сил. А теперь мы не знаем, что будет завтра. У нас больше нет мечты», - сказала Акиньшина в июле 2022 года.