Хью Джекман подтвердил роман с актрисой, с которой изменял жене

Можно утвердительно говорить об отношениях пары после того, как их застали на романтическом свидании. Влюбленные вместе провели время за ужином. 56-летний Хью Джекман надел светлые джинсы, серую футболку и темную куртку. Тем временем 49-летняя Саттон для свидания выбрала оливковое платье и коричневый тренч.

Парочка не сдерживала своих чувств. Влюбленные мило прогуливались, при этом держась за руки. Актеры улыбались друг другу, о чем-то разговаривали и весело проводили время. Папарацци издания People успели сделать фото Хью и Саттон.

Отметим, осенью 2023-го Хью Джекман развелся с женой Деборой-Ли Фернесс, с которой прожил в браке 27 лет. Оказалось, что это произошло из-за Саттон Фостер. Сразу после новостей о разводе Джекмана инсайдеры раскрыли, что актер закрутил роман с коллегой на съемочной площадке еще когда состоял в браке. Дебора-Ли Фернесс об этом узнала и подала на развод. Впоследствии и Фостер объявила о разрыве с мужем.

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