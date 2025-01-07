«Кабаре идентичности», состоявшееся в Эстонском драматическом театре в Новый год, уже неделю вызывает горячие дебаты. Недовольство постановкой выразили как актеры, так и политики. Режиссер Юри Наэль, однако, не считает себя виновным.

Кабаре идентичности DRAG SHOW vol 4 - это совместный проект Эстонской академии музыки и театра (EMTA), Эстонского драматического театра, Эстонской художественной академии (EKA) и Школы грима, пишет Postimees.

Режиссер кабаре - Юри Наэль, главный продюсер - Пеэтер Ребане. Хореографами выступили Кристин Пукка-Мурула, Ингмар Йыэла и Юри Наэль. Сценограф - Кайри Мяндла, художник по костюмам и наставник студентов EKA - Герли Тинн, художник по гриму и наставник студентов Школы грима - Мерлин Товстик. За световое оформление отвечал Тимо Тали, за видео - Эмер Вярк, сценаристом выступил Пааво Пийк. На сцене - студенты и выпускники 32-го курса EMTA. Ведущие вечера - мадам Андрус Ваарик и Вилита.