Дженнифер Энистон решила покончить с одной жуткой зависимостью из-за критики ее внешности

В 2025-м Энистон собирается стареть естественно. «Она была шокирована всей этой негативной реакцией, потому что она действительно не думала, что перестаралась. И фотографии ее опухших глаз было довольно сложно игнорировать, особенно когда друзья отводили ее в сторонку, чтобы мягко намекнуть, что ей, возможно, стоит немного уменьшить дозу филлера. ​Это было довольно унизительно, потому что она всегда была очень щепетильна в отношении того, что ей делают... То, что весь мир высмеивал ее неудачную пластическую операцию, стало для нее огромным звоночком. Она благодарна за то, что ей удалось добиться того, чтобы большая часть филлера рассосалась, и теперь она выглядит гораздо менее опухшей», - рассказал изданию инсайдер.