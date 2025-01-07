Дженнифер Энистон никогда и не скрывала, что просто обожает манипуляции с внешностью, включая хирургические вмешательства, и готова на все ради сохранения молодости.
Дженнифер Энистон решила покончить с одной жуткой зависимостью из-за критики ее внешности
Правда, с последними операциями она перестаралась, за что получила серьезную дозу критики в соцсетях. Массовый хейт по поводу ее изменившейся в худшую сторону внешности заставил актрису задуматься. Теперь она намерена избавиться от своей жуткой зависимости от хирургии.
В 2025-м Энистон собирается стареть естественно. «Она была шокирована всей этой негативной реакцией, потому что она действительно не думала, что перестаралась. И фотографии ее опухших глаз было довольно сложно игнорировать, особенно когда друзья отводили ее в сторонку, чтобы мягко намекнуть, что ей, возможно, стоит немного уменьшить дозу филлера. Это было довольно унизительно, потому что она всегда была очень щепетильна в отношении того, что ей делают... То, что весь мир высмеивал ее неудачную пластическую операцию, стало для нее огромным звоночком. Она благодарна за то, что ей удалось добиться того, чтобы большая часть филлера рассосалась, и теперь она выглядит гораздо менее опухшей», - рассказал изданию инсайдер.
Разумеется, это не означает, что Джен сдалась в борьбе с признаками старения. Просто теперь она будет куда осторожнее. Тем более массовая критика ее неудачных изменений сделала ей очень больно - актриса даже боялась выходить из дома.
Видимо, поэтому она проводила свидания с мужчинами в собственном особняке с правильным светом. Так или иначе, но теперь звезда «Друзей» серьезно переосмыслила свою зависимость и привычку наведываться к хирургу едва ли не каждые две недели.