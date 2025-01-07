«Я искренне шокирован, что обо мне распространяют ложную информацию!» Участник Eesti Laul столкнулся с неожиданными обвинениями со стороны фаната

«Утверждение, что я плохо говорил о Сесилии - это постыдная ложь», - написал участник конкурса Eesti Laul Янек в социальных сетях. Один из фанатов Евровидения заявил в видео на YouTube, что музыкант нелестно отзывался о конкуренте. На сегодняшний день данный фрагмент из видео удален.