«Утверждение, что я плохо говорил о Сесилии - это постыдная ложь», - написал участник конкурса Eesti Laul Янек в социальных сетях. Один из фанатов Евровидения заявил в видео на YouTube, что музыкант нелестно отзывался о конкуренте. На сегодняшний день данный фрагмент из видео удален.
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«Я искренне шокирован, что обо мне распространяют ложную информацию!» Участник Eesti Laul столкнулся с неожиданными обвинениями со стороны фаната
Янек, также известный как Янек Валгепеа, с песней «Frozen» прошел в финал Eesti Laul 2025. Несмотря на то, что до конкурса еще много времени, страсти уже кипят.