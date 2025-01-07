Это финал: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись

Сегодня стало известно, что в любовной истории, которая началась между артистами еще в начале двухтысячных, окончательно поставлена точка.

6 января Верховный суд Лос-Анджелеса получил документы, согласно которым все имущественные вопросы между бывшими супругами урегулированы в частном порядке, а это значит, что Лопес и Аффлек официально признают, что готовы развестись. Решение суда про окончательное расторжение брака ожидается в феврале 2025 года, сообщает АР.

Отмечается, что имущество пара делила без адвокатов: каждый остался при своих заработках, которые получил до и во время брака. Также никто из супругов не будет платить другому алименты.

Несмотря на расставание Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стараются поддерживать дружеские отношения - бывшие возлюбленные не отрицают того, что их жизни отныне навеки связаны, даже вопреки разводу. К тому же дети артистов от предыдущих отношений успели сильно привязаться друг к другу.