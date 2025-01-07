Летом 2024 года подтвердились слухи о том, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приняли решение развестись после двух лет официального брака. Инициатором разрыва стала Джей Ло, которая подала заявление еще весной, пишет Главред.
Это финал: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись
Сегодня стало известно, что в любовной истории, которая началась между артистами еще в начале двухтысячных, окончательно поставлена точка.
6 января Верховный суд Лос-Анджелеса получил документы, согласно которым все имущественные вопросы между бывшими супругами урегулированы в частном порядке, а это значит, что Лопес и Аффлек официально признают, что готовы развестись. Решение суда про окончательное расторжение брака ожидается в феврале 2025 года, сообщает АР.
Отмечается, что имущество пара делила без адвокатов: каждый остался при своих заработках, которые получил до и во время брака. Также никто из супругов не будет платить другому алименты.
Несмотря на расставание Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стараются поддерживать дружеские отношения - бывшие возлюбленные не отрицают того, что их жизни отныне навеки связаны, даже вопреки разводу. К тому же дети артистов от предыдущих отношений успели сильно привязаться друг к другу.