6 января в группе EZ-дуны! в Facebook появилось видео, на котором зафиксировано серьезное нарушение правил дорожного движения, произошедшее ранним утром в понедельник. Ситуация произошла на Мустакиви-теэ в Таллинне. В конце ролика видно, как автомобиль проезжает перекресток на красный свет и едва избегает столкновения с машинами, движущимися с правой стороны, которым в этот момент горел зеленый свет.

Однако проезд на красный свет - не единственная ошибка этого водителя. Он создает чрезвычайно опасную ситуацию, не уступив дорогу пешеходу, который в этот момент переходил улицу. Машина проезжает прямо перед человеком.

В комментариях к видео отмечают, что пешеходу невероятно повезло, что он не оказался под колесами автомобиля. Подобная ситуация на дороге могла закончиться крайне трагично.

От трагедии отделяли всего несколько сантиметров

Руководитель группы по ведению производств службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Елена Мирошниченко говорит, что просмотр этого видео вызывает ужас.

«Страшно видеть, как всего несколько сантиметров отделяют от того, чтобы игнорирование запрещающего сигнала светофора одним водителем привело к столкновению с другим автомобилем или пешеходом», - отмечает Мирошниченко.

«Пересекая перекресток на желтый или красный сигнал светофора, выигрыш во времени минимален, но риск попасть в аварию возрастает многократно. Минуты, которые надеются сэкономить, проезжая на запрещающий сигнал, могут обойтись ценой чьего-то здоровья или жизни», - подчеркивает она, обращаясь к водителям.