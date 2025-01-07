Куда поехать в путешествие в 2025 году, учитывая ваш знак Зодиака

Овен: Земля Королевы Мод, Антарктида

​​Вы никогда не отступаете перед вызовом, поэтому, вероятно, вы предпочтете землю, на которую мало кто ступал раньше. Почему бы вам не поставить себе такую цель 2025 год, чтобы иметь возможность сказать, что вы побывали на всех семи континентах?

Телец: Перуанская Амазония

То, что вы умеете ценить роскошь, не означает, что вы не любите природу. Наоборот - вы можете считать красоту природы самой большой роскошью из всех возможных. Почему бы не посетить Перуанскую Амазонию?

Экспедиционный круиз по Амазонке - это непревзойденный способ познакомиться с одной из самых динамичных экосистем планеты.

Близнецы: Гренландия

Вы можете воспользоваться возможностью поехать в Гренландию в 2025 году, чтобы перевести дыхание, а затем вернуться с историями, которыми можно будет порадовать окружающих. Это довольно необычная страна. Оказавшись там, вы сможете насладиться фьордами и арктическими морскими пейзажами.

Рак: Праяградж (Аллахабад), Индия

В 2025 году вы будете чрезвычайно хотеть духовных пробуждений и общения с божественным. Если вы готовы лететь уже и сейчас, с 13 января по 26 февраля в Праяградже проходит Кумбх Мела. Это священное индуистское паломничество, которое проходит лишь раз в 12 лет и разворачивается в месте слияния трех великих рек в Индии.

Лев: Куба