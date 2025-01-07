Ожесточенная борьба за последнее место в финале Eesti Laul заставила артистов выкладываться по полной. Пока рэпер AG устраивал розыгрыш мерча, финалистка Марта Лотта предлагала анекдоты в обмен на голоса. Не прошедший в финал AG теперь возмущен тем, что главный продюсер Eesti Laul осудила его действия, в то время как сопернице музыканта подобные действия были разрешены.
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«Eesti Laul должен признать свою ошибку!» Не прошедший в финал рэпер AG критикует конкурс
Последний финалист Eesti Laul 2025 был определен по результатам зрительского голосования, и им стала Марта Лотта Кукк с песней Tantsin veel. Второе место по итогам зрительского голосования заняли AG и Лаура Пылдвере с песней Pimepäev.