Лайма Вайкуле хочет выступить в Украине на русском языке: в этом нет ничего такого

Певица, выступающая против войны, высказалась о своем желании снова побывать в украинских городах с концертами, пишет НовиниLive.

«Я бы хотела, чтобы эта война закончилась. Я бы сразу хотела поехать в Украину. Я им очень сильно сочувствую. Я последние годы все время ездила турами в Украину. Объехала все города, и было так здорово, такой хороший прием. Мы ездили автобусами и по дороге останавливались в маленьких кафе. Везде нас хорошо принимали и говорили, кстати, на русском языке. Я теперь боюсь, что все там теперь разрушено», - сказала Вайкуле.

Однако для тура исполнительница планирует оставить свой русскоязычный репертуар. По мнению Вайкуле, в том, чтобы спеть в Украине на русском нет «ничего такого» и надеется, на взаимопонимание.

«Вы понимаете, так сложилась наша судьба, что мы родились в Советском Союзе. И Узбекистан, и Кыргызстан, и Азербайджан, и Балтия вся, и Грузия - мы все знали русский язык, нас заставляли. Теперь у нас есть возможность общения. Как говорят, Бог нас наказал, когда лишил одного языка. Получается так, что сейчас нам нужен этот язык для общения. Ничего личного. Хоть что-то из этого плохого осталось хорошее - возможность понимать друг друга», - высказалась Лайма.

Еще с начала российского вторжения 2014 года певица ограничила свои визиты в РФ и выступила против страны-агрессора. Во время полномасштабной войны Вайкуле также призвала помогать украинцам и остановить политику Путина.