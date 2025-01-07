В понедельник вечером в специальной передаче Eesti muusika säravaimad tipud на Kanal 2 были объявлены номинанты на музыкальную премию Эстонии Eesti Muusikaauhinnad-2025.
КТО ЖЕ ЭТО? ⟩ Объявлены номинанты на музыкальную премию Эстонии
159 членов жюри определили номинантов на музыкальную премию Eesti Muusikaauhinnad-2025 в 16 категориях. Больше всего номинаций - по четыре - получили 5MIINUST x Puuluup и Florian Wahl. Три номинации заработали Karl Killing, nublu, а также Vaiko Eplik и Eliit.
Меломан, диджей и министр культуры Хейди Пурга, которая более двадцати лет входит в жюри главного музыкального события Эстонии, высоко оценила развитие местной музыкальной сцены:
«Было приятно, прослушивая творения кандидатов, отметить, что в эстонской музыке за последний год появилось много смелости и новых исполнителей, которые любопытны, самобытны и креативны. На этот раз в некоторых категориях не было явного фаворита, что добавило интриги и разнообразия, а также открыло двери для других участников».
Номинанты на Эстонскую музыкальную премию 2025 в алфавитном порядке:
Дебютный альбом года
INGA - Nocturnal Orange
Karl Killing - «37»
Valge Tüdruk - EMO G
Альтернатива/Инди-альбом года
Эрки Пярноя - Rumba
Florian Wahl - Flo Raadio
Night Tapes - Assisted Memories
Альбом авторской песни года
EESTI KEELED - Pildid
Мари Юрьенс - …aga samas…
Vaiko Eplik и Eliit - Lähen müüjaks
Электронный альбом года
Ajukaja & Mart Avi - Death of Music
Bert On Beats - SIX
Luurel Varas - 244 ALF
Этно/Фолк/Народный альбом года
5MIINUST x Puuluup - kannatused ehk külakiigel pole stopperit
6hunesseq - ma olen maa peal v66ras
Cätlin Mägi & EstPipes - Torupilli kuninganna kroonimine
Хип-хоп/Рэп-исполнитель года
372Kaspar - Hasart
säm - Südamelt ära
villemdrillem
Джаз-альбом года
Айн Аган/Теэму Вийникайнен/Михкель Мялганд/Мика Каллио/Кармен Рыйвассепп - New Moon
Estonian Voices - Kallimale
JT Conception - How Far Can You Go?
Метал-альбом года
Goresoerd - Inkvisiitor
Horror Dance Squad - All I See Is Black
PEDIGREE - The Recidivist
Рок-альбом года
DND - Viimane kustutab tule
Kosmikud - Surm Lõuna-Saksamaal
Wiiralt - Mees su mäng on mängitud
Поп-артист года
Элерин Тийт
Karl Killing «37»
nublu
Артист года (женщина)
Элерин Тийт
Мари Юрьенс - …aga samas…
Мария Калласту
Артист года (мужчина)
Florian Wahl - Flo Raadio
Karl Killing «37»
nublu
Ансамбль года
5MIINUST x Puuluup - kannatused ehk külakiigel pole stopperit
Night Tapes - Assisted Memories
Vaiko Eplik и Eliit - Lähen müüjaks
Песня года
5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
Florian Wahl - Mu vend on lesbi
Карл-Эрик Таукар - Cuba Libre
Lenna - Maailmalõpu eel
nublu feat. maria kallastu - push it
Альбом года
5MIINUST x Puuluup - kannatused ehk külakiigel pole stopperit
Estonian Voices - Kallimale
Florian Wahl - Flo Raadio
säm - Südamelt ära
Vaiko Eplik и Eliit - Lähen müüjaks
Классический альбом года (лучшие в четырех категориях):
Альбом эстонской композиции:
Юри Рейнвере - Ship of Fools
Исполнители: Эстонский фестивальный оркестр, дирижер Пааво Ярви, солисты Маарика Ярви, Моника Маттисен
Сольный или камерный альбом:
Ааре-Пауль Латтик - Tallinn Cathedral Organ
Исполнитель: Ааре-Пауль Латтик
Хоровой альбом:
De profundis Арво Пярта и Симфония 13 №13 Шостаковича
Исполнители: Эстонский национальный мужской хор, художественный руководитель Микк Юлеоя, BBC Philharmonic, дирижер Джон Сторгардс, солист Альберт Дохмен
Оркестровый/оперный альбом:
Юри Рейнвере - Ship of Fools
Исполнители: Эстонский фестивальный оркестр, дирижер Пааво Ярви, солисты Маарика Ярви, Моника Маттисен
Музыкальное видео года
Определится по результатам народного голосования с 16 по 30 января на портале Delfi.
Гала-премия пройдет 30 января на Unibet Arena. Прямую трансляцию можно будет увидеть на Kanal 2 и Raadio Duo. Среди первых участников заявлены nublu и villemdrillem. Награду за вклад в эстонскую музыку получит Свен Лыхмус.
Ведущая вечера - Анне Вески в сопровождении группы Bedwetters, прошлогоднего ансамбля года.