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КТО ЖЕ ЭТО? Объявлены номинанты на музыкальную премию Эстонии

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Фото статьи
Фото: Pressimaterjal

В понедельник вечером в специальной передаче Eesti muusika säravaimad tipud на Kanal 2 были объявлены номинанты на музыкальную премию Эстонии Eesti Muusikaauhinnad-2025.

159 членов жюри определили номинантов на музыкальную премию Eesti Muusikaauhinnad-2025 в 16 категориях. Больше всего номинаций - по четыре - получили 5MIINUST x Puuluup и Florian Wahl. Три номинации заработали Karl Killing, nublu, а также Vaiko Eplik и Eliit.

Меломан, диджей и министр культуры Хейди Пурга, которая более двадцати лет входит в жюри главного музыкального события Эстонии, высоко оценила развитие местной музыкальной сцены:

«Было приятно, прослушивая творения кандидатов, отметить, что в эстонской музыке за последний год появилось много смелости и новых исполнителей, которые любопытны, самобытны и креативны. На этот раз в некоторых категориях не было явного фаворита, что добавило интриги и разнообразия, а также открыло двери для других участников».

Номинанты на Эстонскую музыкальную премию 2025 в алфавитном порядке:

Дебютный альбом года

INGA - Nocturnal Orange

Karl Killing - «37»

Valge Tüdruk - ​EMO G

Альтернатива/Инди-альбом года

Эрки Пярноя - Rumba

Florian Wahl - Flo Raadio

Night Tapes - Assisted Memories

Альбом авторской песни года

EESTI KEELED - Pildid

Мари Юрьенс ​- …aga samas…

Vaiko Eplik и Eliit - Lähen müüjaks

Электронный альбом года

Ajukaja & Mart Avi - Death of Music

Bert On Beats - SIX

Luurel Varas - 244 ALF

Этно/Фолк/Народный альбом года

5MIINUST x Puuluup - kannatused ehk külakiigel pole stopperit

6hunesseq - ma olen maa peal v66ras

Cätlin Mägi & EstPipes - Torupilli kuninganna kroonimine

Хип-хоп/Рэп-исполнитель года

372Kaspar - Hasart

säm ​- Südamelt ära

villemdrillem

Джаз-альбом года

Айн Аган/Теэму Вийникайнен/Михкель Мялганд/Мика Каллио/Кармен Рыйвассепп - New Moon

Estonian Voices ​- Kallimale

JT Conception - How Far Can You Go?

Метал-альбом года

Goresoerd ​- Inkvisiitor

Horror Dance Squad ​- All I See Is Black

PEDIGREE - The Recidivist

Рок-альбом года

DND ​- Viimane kustutab tule

Kosmikud ​- Surm Lõuna-Saksamaal

Wiiralt - Mees su mäng on mängitud

Поп-артист года

Элерин Тийт

Karl Killing «37»

nublu

Артист года (женщина)

Элерин Тийт

Мари Юрьенс - …aga samas…

Мария Калласту

Артист года (мужчина)

Florian Wahl - ​Flo Raadio

Karl Killing «37»

nublu

Ансамбль года

5MIINUST x Puuluup - kannatused ehk külakiigel pole stopperit

Night Tapes - Assisted Memories

Vaiko Eplik и Eliit - Lähen müüjaks

Песня года

5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Florian Wahl ​- Mu vend on lesbi

Карл-Эрик Таукар - ​Cuba Libre

Lenna ​- Maailmalõpu eel

nublu feat. maria kallastu ​- push it

Альбом года

5MIINUST x Puuluup - kannatused ehk külakiigel pole stopperit

Estonian Voices ​- Kallimale

Florian Wahl - Flo Raadio

säm ​- Südamelt ära

Vaiko Eplik и Eliit - Lähen müüjaks

Классический альбом года (лучшие в четырех категориях):

Альбом эстонской композиции:

Юри Рейнвере - ​Ship of Fools

Исполнители: Эстонский фестивальный оркестр, дирижер Пааво Ярви, солисты Маарика Ярви, Моника Маттисен

Сольный или камерный альбом:

Ааре-Пауль Латтик - Tallinn Cathedral Organ

Исполнитель: Ааре-Пауль Латтик

Хоровой альбом:

De profundis Арво Пярта и Симфония 13 №13 Шостаковича

Исполнители: Эстонский национальный мужской хор, художественный руководитель Микк Юлеоя, BBC Philharmonic, дирижер Джон Сторгардс, солист Альберт Дохмен

Оркестровый/оперный альбом:

Юри Рейнвере - Ship of Fools

Исполнители: Эстонский фестивальный оркестр, дирижер Пааво Ярви, солисты Маарика Ярви, Моника Маттисен

Музыкальное видео года

Определится по результатам народного голосования с 16 по 30 января на портале Delfi.

Гала-премия пройдет 30 января на Unibet Arena. Прямую трансляцию можно будет увидеть на Kanal 2 и Raadio Duo. Среди первых участников заявлены nublu и villemdrillem. Награду за вклад в эстонскую музыку получит Свен Лыхмус.

Ведущая вечера - Анне Вески в сопровождении группы Bedwetters, прошлогоднего ансамбля года.

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