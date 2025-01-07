КТО ЖЕ ЭТО? Объявлены номинанты на музыкальную премию Эстонии

159 членов жюри определили номинантов на музыкальную премию Eesti Muusikaauhinnad-2025 в 16 категориях. Больше всего номинаций - по четыре - получили 5MIINUST x Puuluup и Florian Wahl . Три номинации заработали Karl Killing , nublu , а также Vaiko Eplik и Eliit .

«Было приятно, прослушивая творения кандидатов, отметить, что в эстонской музыке за последний год появилось много смелости и новых исполнителей, которые любопытны, самобытны и креативны. На этот раз в некоторых категориях не было явного фаворита, что добавило интриги и разнообразия, а также открыло двери для других участников».