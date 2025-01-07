Американская актриса Деми Мур появилась на церемонии награждения премии «Золотой глобус» в платье известного итальянского бренда. Об этом 6 января сообщило британское издание Daily Mail.
62-летняя Деми Мур поразила «невероятно молодым видом» на красной дорожке «Золотого глобуса»
62-летняя актриса появилась на церемонии, которая состоялась 6 января в Лос-Анджелесе, в длинном платье от итальянского модного дома Giorgio Armani Privé, пишет Гордон.
Наряд Деми Мур был цвета металлик с изогнутой геометрической деталью сверху, украшенной кристаллами Swarovski.
Издание Daily Mail отмечает, что актриса «поразила невероятно молодым видом», дополнив образ блестящими деталями из стразов и лифом без бретелей.
Также Мур украшали серьги с драгоценными камнями и бриллиантовые украшения на запястье.
Деми Мур впервые в своей карьере стала лауреатом премии «Золотой глобус». Она получила статуэтку в номинации «Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле» за роль в ленте «Субстанция». Об этом стало известно 6 января.
Актрису дважды номинировали на «Золотой глобус» – за роль в фильме «Привидение» и роль в сериале «Если бы стены могли говорить». При этом у Мур нет ни одной номинации на премию «Оскар».