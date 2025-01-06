Российский юморист Максим Галкин приятно порадовал украинцев, признавшись, что учит украинский язык, пишет ТСН.
ВИДЕО ⟩ Максим Галкин признался, что изучает украинский язык и кто ему в этом помогает
Об этом шоумен рассказал на одном из своих концертов, а зрители сняли это на видео и опубликовали в TikTok. Максим Галкин знает украинский, но хочет углубить свои знания и владеть им еще лучше. Поэтому юморист изучает язык, а помогает ему в этом учительница из Украины.
«Сейчас хочу обновить, освежить, углубить свои знания, поэтому изучаю сейчас украинский язык с учительницей из Украины, с носительницей украинского языка», - сказал Галкин на украинском.
После этого юморист также продемонстрировал результаты своей учебы. В частности, он на концерте спел хит известного певца Степана Гиги - «Цей сон». Конечно, шоумен сделал это на украинском языке.