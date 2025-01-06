ВИДЕО Максим Галкин признался, что изучает украинский язык и кто ему в этом помогает

Об этом шоумен рассказал на одном из своих концертов, а зрители сняли это на видео и опубликовали в TikTok. Максим Галкин знает украинский, но хочет углубить свои знания и владеть им еще лучше. Поэтому юморист изучает язык, а помогает ему в этом учительница из Украины.