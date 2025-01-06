ФОТО И ВИДЕО Между двумя пьяными жителями Эстонии завязалась драка, в результате которой один из собутыльников погиб

2 августа прошлого года поздним вечером компания из трех человек выпивала в квартире в Валга. Это были последние часы жизни одного из присутствовавших, поскольку в результате возникшей ссоры он получил настолько серьезные травмы, что скончался. В понедельник, 6 января, Романс Мельницукс, который несколько раз ударил потерпевшего, предстал перед судом.
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В понедельник днем в Тартуском уездном суде было оглашено решение по делу Романса Мельницукса, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему, который был старше его почти на 20 лет и скончался от полученных травм.