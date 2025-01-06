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ФОТО И ВИДЕО Между двумя пьяными жителями Эстонии завязалась драка, в результате которой один из собутыльников погиб

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Романс Мельницукс в зале суда.
Романс Мельницукс в зале суда. Фото: Triin Roos, Elu24

2 августа прошлого года поздним вечером компания из трех человек выпивала в квартире в Валга. Это были последние часы жизни одного из присутствовавших, поскольку в результате возникшей ссоры он получил настолько серьезные травмы, что скончался. В понедельник, 6 января, Романс Мельницукс, который несколько раз ударил потерпевшего, предстал перед судом.

В понедельник днем в Тартуском уездном суде было оглашено решение по делу Романса Мельницукса, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему, который был старше его почти на 20 лет и скончался от полученных травм.

Поздним вечером 2 августа 2024 года обвиняемый Романс Мельницукс вместе с двумя другими людьми - женщиной и мужчиной - выпивал в своей квартире в Валга. В первые часы 3 августа завязалась драка, в ходе которой один из собутыльников умер. Конфликт начался из-за пропавшего пакета с едой. Обвиняемый считал, что потерпевший потерял пакет с продуктами, который ранее был передан ему на хранение.

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