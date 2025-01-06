ФОТО И ВИДЕО Между двумя пьяными жителями Эстонии завязалась драка, в результате которой один из собутыльников погиб

В понедельник днем в Тартуском уездном суде было оглашено решение по делу Романса Мельницукса , обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему, который был старше его почти на 20 лет и скончался от полученных травм.

Поздним вечером 2 августа 2024 года обвиняемый Романс Мельницукс вместе с двумя другими людьми - женщиной и мужчиной - выпивал в своей квартире в Валга. В первые часы 3 августа завязалась драка, в ходе которой один из собутыльников умер. Конфликт начался из-за пропавшего пакета с едой. Обвиняемый считал, что потерпевший потерял пакет с продуктами, который ранее был передан ему на хранение.