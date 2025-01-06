БОЛЕЕ ПЯТИ ЖЕРТВ Учительницу, родившую от 12-летнего школьника, приговорили к тюремному заключению

Бывшая учительница, признавшая себя виновной в сексуальной связи с пятью учениками, от одного из которых у нее родился ребенок, была признана судом виновной, сообщает Daily Star..

Бывшая учительница округа Типтон Алисса Маккоммон, обвиненная в изнасиловании 12-летнего мальчика, от которого она забеременела, в пятницу признала себя виновной по нескольким обвинениям.

Среди них изнасилование ребенка, два случая изнасилования несовершеннолетнего государственным служащим, три случая изнасилования несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах, три случая сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего с помощью электронных средств, два случая совращения несовершеннолетнего: изнасилование несовершеннолетнего при отягчающих обстоятельствах и одно обвинение в нарушении Закона о защите детей.

По словам полиции, обвинения связаны с пятью жертвами, однако их могло быть до 21. 38-летняя бывшая учительница пятого класса была приговорена к 25 годам тюрьмы без права на условно-досрочное освобождение. Судья Нейлл также сказал, что Маккоммон будет запрещен любой контакт с малышом, которого она родила, сообщает WREG.

The New York Post также пишет, что женщине запрещено связываться со своими жертвами.

Известно, что учительница звонила одной из своих жертв более 200 раз, а также подружилась с матерями своих учеников. Она якобы сказала 12-летнему мальчику, что беременна от него, и угрожала, что покончит с собой, если ученик прекратит с ней общаться.

Мать 12-летней жертвы обратилась к Маккоммон в суде: «Я любила тебя как члена семьи, я открыла тебе двери своего дома. Ты использовала нашу дружбу, чтобы причинить боль мне и людям, которых я люблю. Ты лишила моего сына невинности до полового созревания, ты отобрала то, что должно было стать прекрасным опытом, и запятнала это. Ты больна и извращена».

«Это невинное дитя будет любимо и воспитано без твоего влияния. Ты сгоришь в аду», - добавила она.

Окружной прокурор Марк Дэвидсон сказал журналистам: «Эти обвинительные приговоры и вынесенные наказания свидетельствуют о том, что правоохранительные органы и окружная прокуратура по-прежнему стараются активно расследовать и преследовать дела об изнасиловании детей и сексуальном насилии в нашем округе, особенно когда речь идет о несовершеннолетних жертвах».