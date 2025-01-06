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ВИДЕО Жена скандального рэпера устроила откровенные танцы с Пенелопой Крус на своем дне рождения

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Пенелопа Крус.
Пенелопа Крус. Фото: NICK AGRO

Бьянка Цензори, жена скандального американского рэпера Канье Уэста, с размахом отметила свое 30-летие на частном острове на Мальдивах. В  Instagram она поделилась кадрами с празднования.

Цензори показала видео, где Канье танцует, держа ее на руках, под барабанную музыку. Бьянка обхватила талию мужа ногами и целовала его.

Сам Уэст выложил ролик, где его жена отрывается в компании голливудской оскароносной актрисы Пенелопы Крус. 30-летняя модель и 50-летняя звезда кино устроили горячие и даже откровенные танцы. И Крус, и Цензори танцевали под хит «212» Азилии Бэнкс. Страсти накалились, когда они сблизились и потерлись грудью друг о друга.

Если Пенелопа была в довольно скромном платье с яркими зигзагообразными узорами, то Бьянка традиционно нарядилась более чем вызывающе. На ней были черные леггинсы и топ на бретельках, который едва прикрывал ее грудь. Цензори также надела сапоги на высоком каблуке.

В черно-белом танцевальном клипе Бьянка и Пенелопа были окружены гостями в большой комнате, задрапированной свисающими серебристыми нитями, а также блестящими воздушными шарами из майлара.

Позже Уэст удалил видео, но оно уже разлетелось по Сети.

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