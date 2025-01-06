Бьянка Цензори, жена скандального американского рэпера Канье Уэста, с размахом отметила свое 30-летие на частном острове на Мальдивах. В Instagram она поделилась кадрами с празднования.
ВИДЕО ⟩ Жена скандального рэпера устроила откровенные танцы с Пенелопой Крус на своем дне рождения
Цензори показала видео, где Канье танцует, держа ее на руках, под барабанную музыку. Бьянка обхватила талию мужа ногами и целовала его.
Сам Уэст выложил ролик, где его жена отрывается в компании голливудской оскароносной актрисы Пенелопы Крус. 30-летняя модель и 50-летняя звезда кино устроили горячие и даже откровенные танцы. И Крус, и Цензори танцевали под хит «212» Азилии Бэнкс. Страсти накалились, когда они сблизились и потерлись грудью друг о друга.
Если Пенелопа была в довольно скромном платье с яркими зигзагообразными узорами, то Бьянка традиционно нарядилась более чем вызывающе. На ней были черные леггинсы и топ на бретельках, который едва прикрывал ее грудь. Цензори также надела сапоги на высоком каблуке.
В черно-белом танцевальном клипе Бьянка и Пенелопа были окружены гостями в большой комнате, задрапированной свисающими серебристыми нитями, а также блестящими воздушными шарами из майлара.
Позже Уэст удалил видео, но оно уже разлетелось по Сети.