ФОТО На площади Вабадузе заметили лису: она могла бы стать животным года

Житель Вильянди Таави поделился на своей странице в Facebook фотографиями лисы, которую он встретил в центре города.

«Животным года в Вильянди могла бы быть лиса! Хитрая, умная и красивая, как житель нашего города!» - пишет он.

Лиса, разгуливающая по Вильянди. Фото: Taavi Kobin

По словам Таави, в городе можно встретить много лис. Житель города отмечает, что чаще всего рыжих красавиц можно увидеть в центре, в Паалалинна, Мяннимяэ, Пеэтримыйза и Ууэвески.

Лиса в центре Вильянди. Фото: Taavi Kobin

Лис все чаще встречаются в городах. Например, житель Виймси (Таллинн) столкнулся с лисой во время прогулки. И вместо того, чтобы убежать, дикое животное стало позировать перед камерой жителя столицы.

Причина, по которой дикие животные «переезжают» в города, в значительной степени заключается в доступности пищи. Лис также привлекают террасы, сараи или другие подобные места, где животные могут укрыться или обустроить свое гнездо.