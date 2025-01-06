Пн, 6.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

ФОТО На площади Вабадузе заметили лису: она могла бы стать животным года

Copy
Лиса. Снимок иллюстративный.
Лиса. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

На выходных житель Вильянди сфотографировал лису, которая бродила по площади Вабадузе. 

Житель Вильянди Таави поделился на своей странице в Facebook фотографиями лисы, которую он встретил в центре города.

«Животным года в Вильянди могла бы быть лиса! Хитрая, умная и красивая, как житель нашего города!» - пишет он. 

Лиса, разгуливающая по Вильянди.
Лиса, разгуливающая по Вильянди. Фото: Taavi Kobin

По словам Таави, в городе можно встретить много лис. Житель города отмечает, что  чаще всего рыжих красавиц можно увидеть в центре, в Паалалинна, Мяннимяэ, Пеэтримыйза и Ууэвески.

Лиса в центре Вильянди.
Лиса в центре Вильянди. Фото: Taavi Kobin

Лис все чаще встречаются в городах. Например, житель Виймси (Таллинн) столкнулся с лисой во время прогулки. И вместо того, чтобы убежать, дикое животное стало позировать перед камерой жителя столицы.

Причина, по которой дикие животные «переезжают» в города, в значительной степени заключается в доступности пищи. Лис также привлекают террасы, сараи или другие подобные места, где животные могут укрыться или обустроить свое гнездо.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх