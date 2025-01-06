СМОТРИТЕ «Мы жутко похожи!» Женщина наткнулась в Facebook на своего двойника, который живет в соседнем городе

Джулс Батчелор из Массачусетса не могла поверить своим глазам, когда увидела в социальных сетях фотографию Робинн ДеКаприо . Эти 42-летние женщины живут всего в 20 минутах друг от друга и наконец встретились благодаря общему знакомому, который был уверен , что они двойники, сообщает Unilad.

Сходство действительно поразительное: у Джулс (кстати, у нее уже есть сестра-близнец) и Робинн почти идентичные черты лица. «Это безумие! У меня есть сестра-близнец, но это не она», - написала Джулс в Facebook.