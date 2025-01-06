Женщина сидела в Facebook, когда случайно наткнулась на своего двойника своей сестры-близнеца.
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СМОТРИТЕ ⟩ «Мы жутко похожи!» Женщина наткнулась в Facebook на своего двойника, который живет в соседнем городе
Джулс Батчелор из Массачусетса не могла поверить своим глазам, когда увидела в социальных сетях фотографию Робинн ДеКаприо. Эти 42-летние женщины живут всего в 20 минутах друг от друга и наконец встретились благодаря общему знакомому, который был уверен, что они двойники, сообщает Unilad.