Отец Меган Маркл может больше никогда не увидеть дочь и внуков

Отъезд из Америки может сыграть против Томаса. Есть риск, что он больше никогда не увидит дочь Меган и, что более печально, внуков Арчи и Лилибет​, пишет RadarOnline​. Мужчина осознает это и очень переживает.

«Я отправляюсь на поиски более позитивной жизни. Каждый день я вижу что-то о Меган. На этой неделе это было новое телешоу. Я не желаю ей зла. Моя мечта - когда-нибудь собрать всех вместе, как обычную семью», - высказался Томас.

К слову, Томас Маркл - не единственный дедушка Арчи и Лилибет, с которым они могут не встретиться. Отец принца Гарри Карл III тоже давно не видел внуков. А судя по крайне натянутым отношениям с сыном, этого может не произойти еще довольно долго.