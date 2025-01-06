Отец герцогини Сассекской Томас Маркл принял решение навсегда покинуть США, ставя под угрозу свои и без того непростые отношения с дочерью. По данным издания RadarOnline, Томас собирается переехать в Азию. Такое решение обусловлено несколькими пережитыми сердечными приступами.
Отец Меган Маркл может больше никогда не увидеть дочь и внуков
Отъезд из Америки может сыграть против Томаса. Есть риск, что он больше никогда не увидит дочь Меган и, что более печально, внуков Арчи и Лилибет, пишет RadarOnline. Мужчина осознает это и очень переживает.
«Я отправляюсь на поиски более позитивной жизни. Каждый день я вижу что-то о Меган. На этой неделе это было новое телешоу. Я не желаю ей зла. Моя мечта - когда-нибудь собрать всех вместе, как обычную семью», - высказался Томас.
К слову, Томас Маркл - не единственный дедушка Арчи и Лилибет, с которым они могут не встретиться. Отец принца Гарри Карл III тоже давно не видел внуков. А судя по крайне натянутым отношениям с сыном, этого может не произойти еще довольно долго.