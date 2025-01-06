ГАЛЕРЕЯ Вечер накануне Рождества в православном храме в Ласнамяэ: люди идут на службу после работы

Всенощное бдение началось в 17:00, молитвы в храме будут звучать до утра. Многие верующие спешили в храм прямо с работы, чтобы принять участие в богослужении и подготовиться к великому празднику.

Навечерие Рождества Христова, или, как его часто называют, Сочельник - особенный день для верующих. Это канун Рождества и последний день Рождественского поста. В это время проходят главные приготовления к празднику, а сам день верующие проводят в молитвах, благодарности, смирении и предвкушении светлого праздника.