СМОТРИТЕ Беременная эстонская телеведущая устроила вечеринку по случаю рождения малыша

В октябре телеведущая Кейли Сюкияйнен сообщила, что они с ее спутником жизни Оливером Веси ждут первенца. «Сначала появилась любовь, а потом ты!» - написала тогда Сюкияйнен, опубликовав в Instagram трогательные снимки.

Хотя во время беременности ведущая не делилась в своих социальных сетях подробностями личной жизни, недавно телеведущая все же опубликовала несколько снимком с вечеринки по случаю рождения малыша. Судя по всему, основным цветом мероприятия был оливково-зеленый.

Скриншот публикации Кейли Сюкияйнен в Instagram. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Скриншот публикации Кейли Сюкияйнен в Instagram. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

На одном из опубликованных кадров видна надпись на маленьком торте: «Малыш Олийв». Может ли выбор цвета и надпись на торте быть намеком на имя ребенка?

Скриншот публикации Кейли Сюкияйнен в Instagram. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

В интервью журналу Anne & Stiil, которое Кейли Сюкияйнен дала летом, ведущая рассказала, что с Оливером Веси, работающим в сфере ИТ, они знакомы уже давно. «На самом деле мы знаем друг друга уже двенадцать лет, но, видимо, сейчас был подходящий момент», - сказала она и добавила, что отношения для нее - очень личная и священная тема.