Названы идеальные страны для пенсионеров. Эстония вошла в топ-25

В ходе исследования Национального университета Сингапура и Колумбийского университета провели опрос в 143 странах, чтобы определить наиболее пригодные государства для стареющего населения.

По результатам исследования в первую десятку стран вошли Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Исландия, Новая Зеландия, Финляндия, Нидерланды, Канада и Сингапур. Эстония заняла в этом списке 25 место.

Ученые проанализировали страны по пяти критериям, включая продуктивность, вовлеченность и благополучие.

Показатели продуктивности и вовлеченности отражают степень интеграции пожилых людей в общество - как через оплачиваемую, так и через волонтерскую деятельность.

Благополучие включает предоставление медицинской помощи, основанной на понимании особых потребностей пожилых людей. Также учитывались равномерное распределение ресурсов среди пожилого населения, сокращение разрыва между различными социальными слоями, поддержание социальных связей как внутри поколений, так и между ними, а также обеспечение экономической и физической безопасности для пожилых людей.

Страны с высоким уровнем дохода заняли лидирующие позиции по уровню благополучия благодаря более продолжительной здоровой жизни, высокой удовлетворенности жизнью и лучшему доступу к услугам здравоохранения.