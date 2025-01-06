42-летняя Вера Брежнева снялась без бюстгальтера

«After party», – написала Брежнева. Это переводится с английского как «после вечеринки».

Брежнева выбрала шелковое платье в бельевом стиле. Певица не стала надевать под платье бюстгальтер, засветив рельеф груди.

В карусели Брежнева разместила видео, для которого позировала в том же образе.

Брежнева была замужем за украинским продюсером Константином Меладзе. Они развелись в 2022 году. Певица не афиширует, где именно живет за границей.

На новогодние праздники Брежнева вернулась домой в Киев, о чем сообщила 28 декабря 2024 года.