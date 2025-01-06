ГАЛЕРЕЯ Модный провал: самые неудачные образы красной дорожки премии «Золотой глобус 2025»

На Эдебири был свободный серый костюм от Loewe с перьевым галстуком, покрытым 14-каратным золотом, с соответствующей рубашкой на пуговицах. Таким образом она повторила образ Джулии Робертс на церемонии вручения премии «Золотой глобус» 1990 года.

«Я была так рада поработать над этим образом с Джонатаном Андерсоном и командой Loewe, а также с моим стилистом Даниэль Голдберг. Я была действительно вдохновлена ​​костюмами, которые [Андерсон] разработал для фильма Луки Гуаданьино "Квир", и мне понравилась идея поиграть с мужской одеждой, особенно с костюмом, который напоминал ту эпоху», - рассказала она.

К своему образу Айо надела украшения Mejuri, включая изящные золотые серьги-кольца, и уложила волосы на прямой пробор.

Эли Вонг

42-летняя актриса Эли Вонг появилась на ковровой дорожке в красном тюлевом платье Balenciaga без бретелей. Тюлевые элементы платья перед церемонией завивали с помощью электрощипцов, чтобы они имели форму и объем. Образ завершали красный бант на поясе, очки в черной оправе и такого же цвета обувь.

Знаменитость номинирована на «Золотой глобус 2025» категории «Лучшее выступление в жанре стендап-комедии на телевидении» за стендап-комедийный спецвыпуск Netflix «Али Вонг: Одинокая леди». В прошлом году Вонг вошла в историю как первая женщина азиатского происхождения, получившая «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме» - за ее знаменитую игру в сериале Netflix «Грызня».

Мелисса Маккарти

54-летняя американская актриса мелисса Маккарти, сыгравшая Урсулу в «Русалочке», вышла на красную дорожку «Золотого глобуса 2025» в монохромном розовом ансамбле от Christian Siriano, который сочетал облегающий комбинезон с объемной оборчатой ​​накидкой со шлейфом, покрытой различными оттенками розового и слоями оборок.

По словам мужа актрисы Бена Фальконе, из-за наряда его жены выход на дорожку был настоящим приключением. «Посадить ее в машину заняло около 15 минут», - сказал он.