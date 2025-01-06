На церемонии вручения премии «Золотой глобус 2025», которая традиционно считается одним из самых престижных мероприятий, звезды стараюся показать себя во всей красе, выбирая для красной дорожки стильные и дорогие наряды. Но, как и каждый год, в 2025-м не обошлось и без модных провалов. Фокус представляет самые неудачные модные образы.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Модный провал: самые неудачные образы красной дорожки премии «Золотой глобус 2025»
Хайди Клум
51-летняя немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум вызвала недоумение модных критиков, выбрав для церемонии наряд кислотно-зеленого цвета без бретелек с глубоким вырезом в форме сердца с оборками по бокам, двумя вырезами под грудью и плиссированной юбкой А-силуэта от Maria Lucia Hohan.
Длинный струящийся шейф украшал драпированное платье. Клум дополнила образ сверкающими украшениями от Lorraine Schwartz, надев бриллиантовое колье и изумрудное кольцо. Завершили образ блестящий клатч и серебристые босоножки.
Синтия Эриво
37-летняя актриса Синтия Эриво, вместо того чтобы надеть зеленое в честь своей героини «Злая» Эльфабы, бросила вызов гравитации в скульптурном наряде от Louis Vuitton. Синтия выбрала платье-халтер с глубоким вырезом.
«Зеленый - цвет Эльфабы. Но то, что она часто носит, - это черный, поэтому я пыталась поиграть с формами и структурой черных платьев», - объяснила актриса свой выбор.
Эриво стилизовал Джейсон Болден, который также работает с Николь Кидман и Тейлор Захар Перес. Болден сотрудничала с Эриво во время всего пресс-тура фильма «Злая», и актриса часто демонстрировала образы от Louis Vuitton, Carolina Herrera, Salon 1884, Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs и других.
Маникюр актрисы, который ей делали пять часов, - длинные ногти, украшенные драгоценными камнями, в зеленом и розовом цветах - отсылка к персонажу Арианы Гранде из мюзикла «Злая».
Айо Эдебири
29-летняя комик, актриса и сценаристка Айо Эдебири посетилав 82-ю ежегодную церемонию в качестве номинантки на премию «Лучшая женская роль в телесериале - комедия или мюзикл» за роль Сидни Адаму в популярном сериале «Медведь».
На Эдебири был свободный серый костюм от Loewe с перьевым галстуком, покрытым 14-каратным золотом, с соответствующей рубашкой на пуговицах. Таким образом она повторила образ Джулии Робертс на церемонии вручения премии «Золотой глобус» 1990 года.
«Я была так рада поработать над этим образом с Джонатаном Андерсоном и командой Loewe, а также с моим стилистом Даниэль Голдберг. Я была действительно вдохновлена костюмами, которые [Андерсон] разработал для фильма Луки Гуаданьино "Квир", и мне понравилась идея поиграть с мужской одеждой, особенно с костюмом, который напоминал ту эпоху», - рассказала она.
К своему образу Айо надела украшения Mejuri, включая изящные золотые серьги-кольца, и уложила волосы на прямой пробор.
Эли Вонг
42-летняя актриса Эли Вонг появилась на ковровой дорожке в красном тюлевом платье Balenciaga без бретелей. Тюлевые элементы платья перед церемонией завивали с помощью электрощипцов, чтобы они имели форму и объем. Образ завершали красный бант на поясе, очки в черной оправе и такого же цвета обувь.
Знаменитость номинирована на «Золотой глобус 2025» категории «Лучшее выступление в жанре стендап-комедии на телевидении» за стендап-комедийный спецвыпуск Netflix «Али Вонг: Одинокая леди». В прошлом году Вонг вошла в историю как первая женщина азиатского происхождения, получившая «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме» - за ее знаменитую игру в сериале Netflix «Грызня».
Мелисса Маккарти
54-летняя американская актриса мелисса Маккарти, сыгравшая Урсулу в «Русалочке», вышла на красную дорожку «Золотого глобуса 2025» в монохромном розовом ансамбле от Christian Siriano, который сочетал облегающий комбинезон с объемной оборчатой накидкой со шлейфом, покрытой различными оттенками розового и слоями оборок.
По словам мужа актрисы Бена Фальконе, из-за наряда его жены выход на дорожку был настоящим приключением. «Посадить ее в машину заняло около 15 минут», - сказал он.