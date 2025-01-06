Лучшие фильмы награждены «Золотыми глобусами»

Американский «Бруталист» победил в трех номинациях, а также получил награду за лучший драматический фильм. Его режиссер Брэди Корбет награжден за лучшую режиссуру, а актер Эдриен Броуди получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.

Французский фильм «Эмилия Перес» получил четыре награды, в том числе как лучший фильм на иностранном языке, а также победил в категории «Лучший комедийный или музыкальный фильм». Актриса Зои Салдана из этого фильма отмечена как лучшая актриса второго плана.



«Бруталист». Фото: AFP/SCANPIX

Мультфильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» был удостоен «Золотого глобуса» как лучший анимационный фильм.

Награда за лучшую женскую роль в драматическом фильме досталась Фернанде Торрес (картина I'm Still Here). В номинации мюзиклов и комедий «Глобусов» удостоились Себастиан Стэн (A Different Man) и Деми Мур (Substance).

Киран Калкин получил награду за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме A Real Pain. А лучшим сценаристом признан Питер Строхан (фильм Conclave).