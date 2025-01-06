Лучшие фильмы награждены «Золотыми глобусами»

В воскресенье вечером в Беверли-Хиллз (США) прошла церемония вручения американской кинопремии «Золотой глобус», пишет
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В воскресенье вечером в Беверли-Хиллз (США) прошла церемония вручения американской кинопремии «Золотой глобус», пишет
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Американский «Бруталист» победил в трех номинациях, а также получил награду за лучший драматический фильм. Его режиссер Брэди Корбет награжден за лучшую режиссуру, а актер Эдриен Броуди получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.
Французский фильм «Эмилия Перес» получил четыре награды, в том числе как лучший фильм на иностранном языке, а также победил в категории «Лучший комедийный или музыкальный фильм». Актриса Зои Салдана из этого фильма отмечена как лучшая актриса второго плана.
Мультфильм латвийского режиссера Гинта Зилбалодиса «Поток» был удостоен «Золотого глобуса» как лучший анимационный фильм.
Награда за лучшую женскую роль в драматическом фильме досталась Фернанде Торрес (картина I'm Still Here). В номинации мюзиклов и комедий «Глобусов» удостоились Себастиан Стэн (A Different Man) и Деми Мур (Substance).
Киран Калкин получил награду за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме A Real Pain. А лучшим сценаристом признан Питер Строхан (фильм Conclave).