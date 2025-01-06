Что произойдет с телом, если ты перестанешь пить алкоголь

Плюсы для сердца

Отказ от алкоголя снижает артериальное давление и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Печень скажет спасибо

Алкоголь может вызывать воспаление печени и жировую болезнь печени. Отказ от алкоголя дает печени возможность восстановиться и зажить.

Вес пойдет вниз

Алкоголь содержит много калорий - семь калорий на грамм, но при этом не имеет никакой питательной ценности. Кроме того, воздержание от алкоголя способствует более здоровому выбору продуктов питания, так как алкоголь повышает аппетит.

В исследовании, опубликованном в журнале Appetite, было обнаружено, что люди, употреблявшие даже небольшое количество алкоголя, съедали в среднем на 11 процентов больше, чем те, кто его не употреблял.

Лучший сон

Хотя алкоголь поначалу может помочь заснуть, он ухудшает качество сна. После отказа от алкоголя улучшается как качество, так и продолжительность сна. Хороший сон поддерживает когнитивные функции, настроение и общее самочувствие.

Укрепляется иммунная система

Алкоголь ослабляет иммунную систему, делая организм более восприимчивым к болезням и инфекциям. Длительное чрезмерное употребление алкоголя наносит иммунитету серьезный ущерб.

Улучшение психического здоровья

Алкоголь и психическое здоровье тесно связаны: алкоголь может усугубить тревожность и депрессию. Отказ от алкоголя улучшает настроение и снижает уровень тревожности. Алкоголь является депрессантом, который совсем не помогает психическому здоровью, сообщает EatThis.