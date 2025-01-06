ФОТО Дочь больного деменцией Джека Николсона впервые за почти два года показала отца

После того, как в 2021 году стало известно о тяжелом заболевании актера, он практически перестал появляться на публике, пишет
.
После того, как в 2021 году стало известно о тяжелом заболевании актера, он практически перестал появляться на публике, пишет
.
Трехкратный обладатель «Оскара» и 12-кратный номинант на эту премию Джек Николсон в свои 87 лет практически не появляется на публике. Актер страдает деменцией, и в нем сложно узнать голливудскую икону, которая сводила с ума миллионы поклонников по всему миру. Дочь актера Лоррейн, поделилась редким снимком отца, показав, как он выглядит сейчас.
На фото Лоррейн улыбается, обнимая отца за плечи, а он кладет руку ей на руку.
«Твой папа выглядит великолепно», – написала в комментариях режиссер Нэнси Мейерс, которая снимала Джека в фильме 2003 года «Любовь по правилам и без».
В последний раз Джека фотографировали на публичном мероприятии в апреле 2023 года, когда он наблюдал за игрой своей команды «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Мемфис Гриззлис» в плей-офф НБА. В видео, опубликованном в X (ранее известном как Twitter) в то время, можно было увидеть звезду «Отступников», обнимающуюся и пожимающую руку легенде «Лейкерс» Леброну Джеймсу.
В карусели также есть кадр, где Лоррейн позирует со своим 32-летним братом Рэем, 26-летним племянником Дьюком Николсоном его девушкой Дэвин Ли Карлсон. Дьюк, тоже актер, – сын старшего ребенка Джека, дочери Дженнифер Николсон, которой сейчас 61 год.
Лоррейн и Рэй – дети Джека Николсона и его бывшей партнерши Ребекки Бруссард.
Когда-то Лоррейн говорила, что у ее отца есть для нее особое прозвище.
«С тех пор, как я была ребенком, он называл меня "Perf", сокращенно от perfect», – поделилась она.
Лоррейн посещала различные мероприятия со своим отцом на протяжении многих лет, включая «Золотой глобус» в 2007 году, и с тех пор пошла по его стопам. После окончания Университета Брауна Лоррейн продолжила карьеру в киноиндустрии, получив роль в фильме «Серфер души» в 2011 году и дебютировав в качестве режиссера на кинофестивале Tribeca в 2017 году с премьерой своего короткометражного фильма «Шлюпка жизни».
Информация о том, что Джек Николсон страдает деменцией, появилась в 2021 году. Он сначала потерял речевые навыки, а затем появились и провалы в памяти. Он боится выходить из своего дома в Лос-Анджелесе, потерял чувство пространства и времени и почти не узнает родных и близких.