ФОТО Дочь больного деменцией Джека Николсона впервые за почти два года показала отца

Трехкратный обладатель «Оскара» и 12-кратный номинант на эту премию Джек Николсон в свои 87 лет практически не появляется на публике. Актер страдает деменцией, и в нем сложно узнать голливудскую икону, которая сводила с ума миллионы поклонников по всему миру. Дочь актера Лоррейн, поделилась редким снимком отца, показав, как он выглядит сейчас.

На фото Лоррейн улыбается, обнимая отца за плечи, а он кладет руку ей на руку.

«Твой папа выглядит великолепно», – написала в комментариях режиссер Нэнси Мейерс, которая снимала Джека в фильме 2003 года «Любовь по правилам и без».

В последний раз Джека фотографировали на публичном мероприятии в апреле 2023 года, когда он наблюдал за игрой своей команды «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Мемфис Гриззлис» в плей-офф НБА. В видео, опубликованном в X (ранее известном как Twitter) в то время, можно было увидеть звезду «Отступников», обнимающуюся и пожимающую руку легенде «Лейкерс» Леброну Джеймсу.

В карусели также есть кадр, где Лоррейн позирует со своим 32-летним братом Рэем, 26-летним племянником Дьюком Николсоном его девушкой Дэвин Ли Карлсон. Дьюк, тоже актер, – сын старшего ребенка Джека, дочери Дженнифер Николсон, которой сейчас 61 год.

Лоррейн и Рэй – дети Джека Николсона и его бывшей партнерши Ребекки Бруссард.