Благоприятный день для общения. Запланированные встречи проходят хорошо, но и случайные радуют не меньше. Даже у очень разных людей не находится поводов для разногласий и споров. Наоборот, можно неожиданно легко договориться о сложных и важных вещах.
ГОРОСКОП НА 7 ЯНВАРЯ ⟩ Непростой день для Раков, а Козерогам пора взяться за что-то новое
Вероятно начало дружеских или романтических отношений. День неожиданных открытий. Можно по-новому взглянуть на привычные вещи, догадаться о том, что долго хранилось в тайне. Не исключено, что появятся совершенно новые цели, ради достижения которых вы будете готовы отказаться от задуманного раньше.
Овен
День интересных и важных разговоров, а также новостей, которые могут повлиять на ваши планы, заставить изменить их. Новости издалека помогут принять верные решения. Не исключены и неожиданные предложения. Вы поймете, что на них стоит без долгих раздумий ответить согласием, и не пожалеете о таком решении. Поездки складываются хорошо, дарят много ярких впечатлений. Отправляться куда-то далеко вовсе не обязательно: приятные сюрпризы могут ждать вас и рядом с домом. А вот хорошая компания лишней не будет.
Телец
Подходящий день для обсуждения важных вопросов. Даже если вашими собеседниками станут люди, с которыми прежде не удавалось найти общий язык, сегодня будет шанс договориться обо всем. Можно заниматься составлением документов, официальных запросов, отчетов, которые потребуются через несколько дней. Прислушивайтесь к интуиции: благодаря ей вы поймете, как что-то изменить к лучшему в личных отношениях, сделать их более теплыми и доверительными, положить конец разногласиям. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы влюбленным.
Близнецы
Благоприятный плодотворный день. Удается решить несколько важных задач, справиться с делами, которые прежде казались слишком сложными. Мы быстро учитесь тому, что может пригодиться, многое схватываете на лету. Знания, полученные сейчас, наверняка окажутся полезными в ближайшее время. Не всегда просто найти общий язык с окружающими. Вы говорите то, что думаете; это не всем нравится. Однако конфликтов удается избежать. Ссориться не хочется никому, а найти компромисс не так уж сложно, нужно лишь немного постараться.
Рак
Непростой день. Больше, чем обычно, раздражают мелочи, вы переживаете не на шутку, если что-то идет не по-вашему. Вероятны разногласия с близкими. Ссор и конфликтов удается избежать, но надо признать, что это не ваша заслуга. Справиться с эмоциями помогают новые дела и полезные занятия. Увлекшись ими, вы перестаете обращать внимание на пустяки, настроение заметно улучшается. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Скорее всего, речь пойдет о небольших суммах, но они окажутся очень кстати, позволят сделать удачные покупки.
Лев
Подходящий день для отдыха, каких-то интересных и не слишком утомительных дел. Ничего серьезного лучше не планировать: добиться нужного результата может быть сложнее, чем вам кажется. Обсуждение важных вопросов тоже стоит отложить. Доказать свою правоту вы сможете, а вот никого при этом не обидеть будет довольно трудно. Многим Львам полезно сменить обстановку. Сегодня можно отправиться туда, где вы давно хотели побывать: позитивных эмоций и ярких впечатлений точно будет много. Вечер приносит хорошие новости о человеке, судьба которого вас в последнее время беспокоила.
Дева
День приятного общения, интересных встреч и полезных знакомств. Вы с энтузиазмом беретесь за важные дела; многие готовы помочь, причем совершенно бескорыстно. Легко собрать команду единомышленников, вместе с ними добиться каких-то важных целей. Дружеские или романтические отношения, которые начнутся сегодня, быстро примут серьезный характер. Стоит быть осторожнее с деньгами: сегодня вы склонны к расточительности, можете потратить больше, чем стоило бы. Лучше не спешить с покупками, особенно если речь идет о вещах, без которых легко обойтись.
Весы
Отличный день для размышлений о будущем. Неважно, строите ли вы конкретные планы или просто мечтаете; в любом случае есть шанс увидеть возможности, которых раньше никто не замечал. Можно посоветоваться с давними знакомыми: они наверняка подскажут, как лучше действовать, что поможет достичь цели. Вероятны неожиданные предложения, приглашения на какие-то необычные мероприятия. Интуиция подскажет, что лучше без долгих размышлений ответить согласием, и не ошибется в этом. Вторая половина дня приносит отличные идеи, касающиеся работы. Возможность реализовать их появится в ближайшее время.
Скорпион
Яркий, насыщенный день. Он дарит массу позитивных эмоций Скорпионам, которые готовы экспериментировать, придумывать и пробовать что-то новое. Творческий потенциал высок, появляются просто отличные идеи, которые можно реализовать немедленно. Радует общение с давними знакомыми: они понимают вас с полуслова, знают, как поднять вам настроение. Единственная сфера, где требуется осторожность, – деньги. Избегайте неоправданных расходов, не спешите со сделками и покупками. Тщательно изучите любые финансовые документы, прежде чем их подписывать.
Стрелец
Не торопитесь. Это определенно не тот день, когда стоит принимать важные решения без долгих раздумий или доверять первому впечатлению. Нужно немного времени, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, определиться с планами. Стоит прислушиваться к интуиции: советы со стороны редко оказываются полезными. Вам везет в мелочах, и это радует. Не исключено удачное совпадение, которое натолкнет вас на интересные мысли, подскажет, на чем стоит сосредоточиться в ближайшее время. Вероятны неожиданные подарки, сюрпризы и знаки внимания.
Козерог
Можно взяться за что-то новое: вы наверняка быстро поймете, как достичь успеха, да и одержать первые победы будет нетрудно. Охотно помогают давние знакомые, люди, с которыми вы когда-то вместе работали или просто строили общие планы. Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, могут стать дружескими. День обещает приятные сюрпризы, подарки, а также удачные покупки. Могут удачно решиться финансовые вопросы, тревожившие вас в последнее время. Некоторые Козероги получают интересные предложения, касающиеся работы или бизнеса.
Водолей
Отличный плодотворный день. Вы чувствуете, что способны на многое, и с энтузиазмом беретесь за сложные дела. Начатое удается быстро довести до конца, серьезных трудностей не возникает. Многие Водолеи решают несколько вопросов сразу, при этом им удается ничего не забыть и не перепутать. День отлично подходит для сделок и покупок. Во всем, что касается денег, можно положиться на интуицию: она не подводит. Не исключено, что появятся новые планы, связанные с открытием или развитием бизнеса. Вскоре вы сосредоточитесь на их воплощении в жизнь.
Рыбы
Приятный плодотворный день. Можно отлично справиться со сложными делами, добиться отличных результатов, почти не прикладывая для этого усилий. Вы легко находите общий язык с очень разными людьми, можете быстро договориться и с теми, кого видите впервые, и с теми, с кем прежде ссорились. Порой приходится вмешиваться в чужие дела. Вам удается сделать это тактично и деликатно, никого не обижая. Многие будут благодарны вам за помощь. Вторая половина дня обещает романтические сюрпризы влюбленным Рыбам.