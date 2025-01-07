ГОРОСКОП НА 7 ЯНВАРЯ Непростой день для Раков, а Козерогам пора взяться за что-то новое

Вероятно начало дружеских или романтических отношений. День неожиданных открытий. Можно по-новому взглянуть на привычные вещи, догадаться о том, что долго хранилось в тайне. Не исключено, что появятся совершенно новые цели, ради достижения которых вы будете готовы отказаться от задуманного раньше.

Овен

День интересных и важных разговоров, а также новостей, которые могут повлиять на ваши планы, заставить изменить их. Новости издалека помогут принять верные решения. Не исключены и неожиданные предложения. Вы поймете, что на них стоит без долгих раздумий ответить согласием, и не пожалеете о таком решении. Поездки складываются хорошо, дарят много ярких впечатлений. Отправляться куда-то далеко вовсе не обязательно: приятные сюрпризы могут ждать вас и рядом с домом. А вот хорошая компания лишней не будет.

Телец

Подходящий день для обсуждения важных вопросов. Даже если вашими собеседниками станут люди, с которыми прежде не удавалось найти общий язык, сегодня будет шанс договориться обо всем. Можно заниматься составлением документов, официальных запросов, отчетов, которые потребуются через несколько дней. Прислушивайтесь к интуиции: благодаря ей вы поймете, как что-то изменить к лучшему в личных отношениях, сделать их более теплыми и доверительными, положить конец разногласиям. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы влюбленным.

Близнецы