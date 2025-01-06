Брэд Питт готов снова жениться: развод с Джоли развязал ему руки

По словам инсайдера, у 61-летнего актера грандиозные планы на 2025-й. «Они планируют пожениться в следующем году, и Брэд пошел на уступки, потому что хочет, чтобы его дети были рядом, пока его новый брак не состоится», - передает источник.

И, кажется, без давления со стороны 31-летней избранницы не обошлось: «Очевидно, Инес тоже хочет иметь детей и давит на него, чтобы он как можно скорее со всем этим разобрался».

Напомним, Брэд Питт и Инес де Рамон встречаются с 2022 года. До отношений со звездой «Бойцовского клуба» девушка была замужем за актером из «Дневников вампира» Полом Уэсли. Еще до сегодняшней новости таблоиды писали, что пара хочет завести детей и планирует узаконить свои отношения. А вот у Джоли на личном фронте пока все тихо.