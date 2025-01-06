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СТОИТ ЗНАТЬ Эти признаки указывают, что у вас будет нервный срыв

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Нервный срыв описывается как состояние, возникающее из-за стрессовой ситуации, которое мешает человеку нормально справляться с повседневной жизнью. Обычно его причиной являются стресс и тревога, возникающие из-за перегрузки в разных сферах жизни, таких как работа, отношения или социальное давление.

Нервный срыв - это сигнал, что человек нуждается в поддержке для решения проблем с психологическим здоровьем. Это способ тела и разума показать, что вы достигли своих пределов.

Как нервный срыв влияет на тело?

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