Мадонна спровоцировала слухи о помолвке со своим молодым любовником

Придирчивые подписчики Мадонны любят до молекул рассматривать ее фотографии в Instagram. Недавно певица выложила серию фотографий, на которых она позирует то со своими детьми, то с друзьями, то с бойфрендом Акимом, который моложе ее на 38 лет. Поклонники Мадж заметили на том самом пальце кольцо с большим камнем.

Кстати, на одной из фотографий, где Мадонна позирует с Акимом, она протянула руку к камере, вроде как специально привлекая внимание к кольцу. Похоже, что 66-летняя поп-икона решила стать миссис.

Фото Мадонна подписала так: «Я благодарю и восхваляю всех, кто проявляет мужество в этой жизни и во всех других. В 2025 году я подниму бокал за каждого, кто имеет смелость быть собой»​.

Пока неизвестно, пойдет ли Мадонна к алтарю и вообще было ли это кольцо от Акима с предложением руки и сердца. Будем следить за развитием их пары и рассказывать тебе.