Принцу Джорджу вскоре запретят одну привычную вещь: в чем причина

Первенец принца Уильяма, в отличие от большинства 11-летних, уже знает, какой будет его будущая работа. Но родители не спешат сильно тренировать сына.

Роберт Джобсон, автор книги «Кэтрин: принцесса Уэльская», рассказал: «Уильям и Кэтрин четко дали понять королю, что они намерены сбалансировать королевские обязанности с семейной жизнью, и в этом году так будет». Он пояснил, что их цель состоит в том, чтобы Джордж, а также Шарлотта и Луи выросли в хорошо приспособленных взрослых, готовых выполнять свои роли, когда придет время.

Но некоторые изменения уже совсем близко. Сообщается, что Джордж очень близок со своими братом Луи и сестрой Шарлоттой, но строгое королевское правило их разлучает.

Джорджу и Шарлотте, которые занимают второе и третье место в очереди на престол соответственно, больше не позволят путешествовать вместе. Правило вступит в силу, когда принцу Джорджу в июле 2025 года исполнится 12 лет.

Первенцу Кейт Миддлтон будет запрещено путешествовать в одном самолете или вертолете со своим отцом, принцем Уильямом, или его сестрой, принцессой Шарлоттой, за исключением чрезвычайных обстоятельств и с четкого разрешения короля Карла III. Этот давний протокол, предназначенный для защиты королевского престолонаследия, ранее диктовал, что принцы Уильям и Гарри не могли путешествовать вместе без специального разрешения.

Правило жесткое, но не без исключений: после развода с Дианой, принцессой Уэльской, король Чарльз иногда путешествовал со своими сыновьями.