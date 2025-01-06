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ОБМАН? Фанаты, заказавшие альбом популярной эстонской группы, остались ни с чем: прошел месяц, никто не отвечает

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Фото статьи
Фото: Elu24 kollaaž

В декабре группа Respekt активно рекламировала флешку со своим «гигаальбомом», на которой собраны все их песни, но спустя почти месяц поклонники все еще ждут заказанный альбом. Солист группы Кердо Мёльдер приносит извинения и уверяет, что заказы скоро дойдут до всех.

«Закажи прекрасный рождественский подарок и получишь магнит на холодильник от Respekt!» - так группа Respekt рекламировала в декабре свою новинку - флешку с «гигаальбомом», где собраны все их песни.

Кроме обещанного подарка, на сайте и в Facebook был опубликован промокод, который давал скидку 15% на заказ. Этим выгодным предложением воспользовался преданный поклонник группы Эрик, который оформил заказ на сайте 10 декабря вечером.

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