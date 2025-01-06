В декабре группа Respekt активно рекламировала флешку со своим «гигаальбомом», на которой собраны все их песни, но спустя почти месяц поклонники все еще ждут заказанный альбом. Солист группы Кердо Мёльдер приносит извинения и уверяет, что заказы скоро дойдут до всех.
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ОБМАН? ⟩ Фанаты, заказавшие альбом популярной эстонской группы, остались ни с чем: прошел месяц, никто не отвечает
«Закажи прекрасный рождественский подарок и получишь магнит на холодильник от Respekt!» - так группа Respekt рекламировала в декабре свою новинку - флешку с «гигаальбомом», где собраны все их песни.