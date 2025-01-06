ОБМАН? Фанаты, заказавшие альбом популярной эстонской группы, остались ни с чем: прошел месяц, никто не отвечает

В декабре группа Respekt активно рекламировала флешку со своим «гигаальбомом», на которой собраны все их песни, но спустя почти месяц поклонники все еще ждут заказанный альбом. Солист группы Кердо Мёльдер приносит извинения и уверяет, что заказы скоро дойдут до всех.