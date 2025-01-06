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Иностранец, живущий в Эстонии: я никому не рекомендую приезжать сюда, если вы не работаете в ИТ-секторе

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmised TikToki videost

«Вот почему я говорю, что если ты живешь в Эстонии, то тебе нужно иметь доход в ИТ-секторе», - советует иностранец Манан, который прожил в Эстонии более восьми лет, в социальных сетях. «Моя зарплата составляет 2000-3000 евро, и даже мне сложно», - комментирует один уроженец Эстонии.

Манан - это иностранец, который живет в Эстонии уже более восьми лет и публикует видео о жизни Эстонии в TikTok. Во время рождественских праздников Манан выложил видео, в котором обсуждал тему «Кризис стоимости жизни в Эстонии».

Это видео собрало почти 42 000 просмотров за несколько недель и стало самым популярным видео Манана в TikTok. Оно собрало более 180 комментариев.

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