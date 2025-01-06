ГОРОСКОП НА 6 ЯНВАРЯ У Овнов день необычных идей, а Львам может быть непросто сохранять спокойствие

Стрелец

Благоприятный день для обсуждения важных вопросов. Вам удается не только спокойно выслушать окружающих и найти с ними общий язык, но и догадаться, что на уме у людей, которые никогда не говорят прямо и предпочитают скрывать свои истинные интересы. Такая проницательность помогает избежать и серьезных ошибок, и неприятных моментов в общении. Вероятны необычные встречи, знакомства, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Подходит день и для того, чтобы восстановить связи, когда-то бывшие очень важными для вас.

Козерог

Интересный насыщенный день. Вы на лету подхватываете хорошие идеи, можете не на шутку увлечься смелым планом, который предложит кто-то из ваших знакомых. Важно не забывать об осторожности. Для авантюр и рискованных начинаний это не самый благоприятный день, в таких вещах звезды вас едва ли поддержат. Можно узнать много нового, научиться тому, что вскоре пригодится. Вы любознательны. Окружающим это нравится, они охотно отвечают на ваши вопросы. Вторая половина дня подходит для встреч с людьми, на которых вам хотелось бы произвести хорошее впечатление.

Водолей

День может показаться довольно утомительным. Много накопилось мелких проблем, требующих решения, и едва ли кто-то может справиться с ними лучше, чем вы. Не исключено, что из-за неожиданных дел придется отложить какие-то приятные встречи, запланированные развлечения. Это едва ли вас обрадует. Но день приносит и приятные моменты. Например, весьма вероятны романтические сюрпризы, а также знаки внимания, которым вы будете очень рады. Вторая половина дня обещает хорошие новости, касающиеся кого-то из близких людей или других дорогих вам людей.

Рыбы

Плодотворный интересный день. Вы с энтузиазмом беретесь даже за сложные дела. Интуиция подсказывает, что достичь успеха будет нетрудно, и не ошибается. Действительно, сейчас звезды на вашей стороне, вы со многими задачами отлично справляетесь. День обещает перемены к лучшему в отношениях с людьми, с которыми в последнее время трудно было найти общий язык. Выясняется, что причиной многих разногласий было простое недопонимание. Можно спокойно обсудить вопросы, прежде вызывавшие много споров. Да и просто приятно провести время ничто не мешает.