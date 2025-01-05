Практически ни один авиарейс не обходится без того, чтобы кто-то из пассажиров не устроил спор за места. Чаще всего причиной является нежелание людей доплачивать, чтобы сидеть рядом со своими родными или близкими, или же желание сидеть у окна - они уверенны, что другие пассажиры должны уступить им свои места, пишет Униан.
Пассажиры все чаще «захватывают» чужие места в самолете: как с этим бороться
Впрочем, далеко не во всех случаях уместно просить других пассажиров поменяться с вами местами в самолете.
Теперь же пользователи соцсетей отметили новую неприятную тенденцию, которая все чаще случается во время перелетов - и уже успели дать ей название seat squatting.
Суть ее заключается в том, что некоторы пассажиры первыми забегают в салон самолета и занимают те места, которые им хочется, а не те, которые им назначены. Когда же настоящий «владелец» места заходит в самолет, «сквоттеры» наотрез отказываются уходить, мол, они первые сюда пришли.
В частности, еще летом 2024 года на тренд обратила внимание инфлюенсер Шеннон Элла, поделившись на своей странице в TikTok печальным опытом общения с «захватчиками мест» во время рейса из Торонто в Шарлоттаун (оба города находятся в Канаде).
«Я заплатила за место у окна, но когда я подошла к своему месту, кто-то уже там сидел. И когда я сказала: "Эй, мне кажется, вы сидите на моем месте", он посмотрел на меня и сказал: "Я так не думаю"», - рассказала блогер.
Она добавила, что у занявшее ее место пассажира было место в том же ряду, но у прохода. В итоге ей пришлось потратить немало времени и нервов на то, чтобы уговорить его сесть согласно купленным билетам.
Сейчас видео уже набрало более 214 тысяч просмотров и почти 800 комментариев - люди продолжают делиться похожим опытом по сей день.
При этом многие пользователи также отмечали, что сталкивались с подобным. По их мнению, «сквоттеры» занимают чужие места в надежде, что другие пассажиры не захотят вступать в спор и просто уступят.
Тем временем, пользователь Redfishingirl посоветовала в таких случаях сразу же обращаться за помощью к бортпроводникам.
«Немедленно вызываю бортпроводника. Никакой драмы. Я спрошу один раз. После этого я вызову подкрепление», - написала она.
Тем временем пользователь с ником mommaball, представившаяся стюардессой, согласилась, что в таких случаях стоит обращаться за помощью к персоналу самолета: «Одна из моих самых больших радостей - усаживать пассажиров на правильные места».