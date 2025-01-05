Пассажиры все чаще «захватывают» чужие места в самолете: как с этим бороться

Впрочем, далеко не во всех случаях уместно просить других пассажиров поменяться с вами местами в самолете.

Теперь же пользователи соцсетей отметили новую неприятную тенденцию, которая все чаще случается во время перелетов - и уже успели дать ей название seat squatting.

Суть ее заключается в том, что некоторы пассажиры первыми забегают в салон самолета и занимают те места, которые им хочется, а не те, которые им назначены. Когда же настоящий «владелец» места заходит в самолет, «сквоттеры»​ наотрез отказываются уходить, мол, они первые сюда пришли.

В частности, еще летом 2024 года на тренд обратила внимание инфлюенсер Шеннон Элла, поделившись на своей странице в TikTok печальным опытом общения с «захватчиками мест» во время рейса из Торонто в Шарлоттаун (оба города находятся в Канаде).

«Я заплатила за место у окна, но когда я подошла к своему месту, кто-то уже там сидел. И когда я сказала: "Эй, мне кажется, вы сидите на моем месте", он посмотрел на меня и сказал: "Я так не думаю"», - рассказала блогер.

Она добавила, что у занявшее ее место пассажира было место в том же ряду, но у прохода. В итоге ей пришлось потратить немало времени и нервов на то, чтобы уговорить его сесть согласно купленным билетам.

Сейчас видео уже набрало более 214 тысяч просмотров и почти 800 комментариев - люди продолжают делиться похожим опытом по сей день.

При этом многие пользователи также отмечали, что сталкивались с подобным. По их мнению, «сквоттеры» занимают чужие места в надежде, что другие пассажиры не захотят вступать в спор и просто уступят.

Тем временем, пользователь Redfishingirl посоветовала в таких случаях сразу же обращаться за помощью к бортпроводникам.

«Немедленно вызываю бортпроводника. Никакой драмы. Я спрошу один раз. После этого я вызову подкрепление», - написала она.

Тем временем пользователь с ником mommaball, представившаяся стюардессой, согласилась, что в таких случаях стоит обращаться за помощью к персоналу самолета: «Одна из моих самых больших радостей - усаживать пассажиров на правильные места».