ФОТО Лесная прогулка Аннетт Контавейт в компании друзей приняла неожиданный поворот: «Еще недавно у всех было отличное настроение»

Анетт поделилась в Instagram красивыми фотографиями, запечатлевшими семейные моменты - прогулки, приготовление пасты, наслаждение природой и прослушивание детских песен. «Я фотографировала каждые две секунды, потому что на улице было так красиво!» - восхищается Контавейт, публикуя фото звездного неба. «Вышла после сауны на улицу, и небо было именно таким», - описала она.