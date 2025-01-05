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ФОТО Лесная прогулка Аннетт Контавейт в компании друзей приняла неожиданный поворот: «Еще недавно у всех было отличное настроение»

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Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт. Фото: Teele Toova

Звезда тенниса Анетт Контавейт наслаждается зимними радостями в Соомаа вместе с друзьями, любимым и их маленьким сыном!

Анетт поделилась в Instagram красивыми фотографиями, запечатлевшими семейные моменты - прогулки, приготовление пасты, наслаждение природой и прослушивание детских песен. «Я фотографировала каждые две секунды, потому что на улице было так красиво!» - восхищается Контавейт, публикуя фото звездного неба. «Вышла после сауны на улицу, и небо было именно таким», - описала она.

Из историй в Instagram стало известно, что Контавейт вместе с друзьями устроила себе передышку в живописной местности Соомаа. «До того, как мы увидели дикого кабана, настроение у всех еще было веселое», - написала подруга Анетт, Хелери, и поделилась забавным видео с прогулки.

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