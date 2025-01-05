ФОТО Вера Брежнева, закрутившая новый роман, показалась с загадочным мужчиной

В своем Instagram исполнительница вышла на связь и показала, как проводит время в Украине. Как известно, после начала войны звезда преимущественно жила в Европе, однако новогодние праздники решила провести в кругу родных, в Киеве.

Накануне, 4 января, артистка провела время за ужином в ресторане. Компанию ей составил загадочный мужчина, лицо которого Вера не показала. Неизвестный был одет в спортивную кофту и кепку, на которой была вышита буква «В».

Фото: скриншот истории в Instagram/ Ververa

Снимок Брежнева решила не подписывать. Она лишь оставила на кадре букву «В» и смайлик в форме черного сердечка. До конца неизвестно что именно может означать такая подпись, но в сети предполагают, что таким образом певица подтвердила слухи о романе с банкиром Романом Буничем.

Сама исполнительница уже признавалась, что влюблена, но официально не подтверждала отношения с состоятельным киевлянином и не раскрывала своего избранника.

Нового бойфренда 42-летней артистки рассекретил блогер-сплетник Богдан Беспалов. Точно неизвестно, как долго пара может находиться в отношениях, но впервые звезду заметили в компании загадочного мужчины еще в октябре прошлого года на концерте «Океана Эльзы» в Киеве.