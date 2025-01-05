Голливудскую актрису Дженнифер Энистон сфотографировали во время ее ежегодной поездки в Кабо-Сан-Лукас, Мексика, с друзьями, включая Джейсона Бейтмана, пишет Главред.
Дженнифер Энистон показала роскошную фигуру в бикини
Как пишет Page Six, 55-летняя актриса в бикини продемонстрировала свое подтянутое тело в ярко-розовом треугольном топе и светло-голубых трусах, пока группа отдыхала у роскошного бассейна. Энистон дополнила свой шикарный курортный ансамбль солнцезащитными очками-авиаторами, а ее окрашенные в карамельный цвет волосы были распущены и завиты.
Камеры запечатлели, как она снимает прозрачный розовый саронг, который она носила на бедрах.
В Сети пользователи восхищены физической формой актрисы.
Что касается Бейтмана, он тоже продемонстрировал свое подтянутое телосложение.
55-летний актер без рубашки носил темные плавки, демонстрируя свой пресс с кубиками пресса и мускулистые руки.