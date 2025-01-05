Дженнифер Энистон показала роскошную фигуру в бикини

Как пишет Page Six, 55-летняя актриса в бикини продемонстрировала свое подтянутое тело в ярко-розовом треугольном топе и светло-голубых трусах, пока группа отдыхала у роскошного бассейна. Энистон дополнила свой шикарный курортный ансамбль солнцезащитными очками-авиаторами, а ее окрашенные в карамельный цвет волосы были распущены и завиты.