ФОТО И ВИДЕО Анджелина Джоли впервые появилась на публике после официального развода с Питтом

В конце прошлого года юристы экс-супругов объявили, что после восьми лет судебной тяжбы бывшим удалось прийти к согласию, и они подписали соглашение о разводе. Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс стал первым публичным выходом Джоли после точки в отношениях с Питтом.

Знаменитость появилась на красной дорожке кинофестиваля и предстала перед объективами фотографов в новом образе. Похоже, изменения в личной жизни повлияли на актрису, и она решила прибегнуть к перевоплощениям во внешнем виде. В частности, 49-летняя кинозвезда изменила прическу и показалась на публике с челкой. Она позировала на камеры в длинном черном шелковом платье.

На событие Анджелина пришла вместе с дочерью от Брэда - 19-летней Захарой. Кстати, ранее девушка отреклась от звездного отца и заявила, что отказывается от его фамилии. Теперь она носит фамилию матери. Это появление Захары на публике также стало первым за долгое время. Звездная дочь показалась в белом кружевном платье без рукавов.

С семейством на красной дорожке засветилась также американская актриса Жаклин Биссет, которая является крестной мамой Захары. Звезды выглядели счастливыми и радостно позировали в объятиях на камеры папарацци.

Джоли в Палм-Спрингс наградили премией Desert Palm Achievement Award. Артистка получила награду за роль греческой оперной певицы Марии Каллас в драматическом фильме «Мария» 2024 года.

К слову, Питт и его экс-супруга находились в отношениях 11 лет. В 2014 они поженились, а уже через два года разорвали отношения. В 2019 году они официально разошлись, а в понедельник, 30 декабря 2024 года, наконец подписали документы о разводе. Расставание звезд было скандальным. В частности, они долгое время не могли прийти к согласию относительно раздела имущества и опеки над детьми.