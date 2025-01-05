NELK Boys, которых обычно называют NELK, публикуют в Интернете видео, где они разыгрывают ничего не подозревающих людей и шутят над ними. Во время своей последней проделки парни отправились на тихоокеанский остров близ Фиджи и пошли в джунгли, чтобы встретиться с местным племенем.

Видео, опубликованное в канун Рождества, не стало хитом среди более восьми миллионов подписчиков, которые назвали их идею непочтительной и опасной.

Участники Кайл Форгерд, Аарон Штайнберг и Салим Сирур имеют миллионы подписчиков на других платформах, таких как TikTok и Instagram. Они решили посетить племя, в большинстве своем не имеющее связи с внешним миром, и поделиться своим опытом в почти 40-минутном видео, снятом как документальный фильм.

Видео задокументировало их путешествие от начала до конца. Однако, когда они установили контакт с племенем и направились в их поселение, парни решили научить аборигенов курить вейп. Также они предложили племени попробовать снюс - табачное изделие, предназначенное для употребления под верхней губой.

Пользователи раскритиковали инфлюенсеров за их поведение:

«Это был ужасающий ход. Племенные общины удивительно здоровы, и некоторые из них живут очень долго. Привоз к ним токсичных продуктов им не поможет»​, - пишет пользователь.

«Это вызывает беспокойство по поводу культурной чувствительности и рисков для здоровья. Это очень важно. Важно, чтобы влиятельные лица учитывали последствия своих действий»​, - добавляет другой.

«​Зачем вы это делаете с людьми?» - отметил третий.